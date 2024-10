POLÍCIA MILITAR PROCURA POR AUTOR(ES) DE HOMICÍDIO CONSUMADO EM CARATINGA

O crime ocorreu na noite de ontem (26), na Rua Jornalista Leonel Fontoura, no bairro Limoeiro, em Caratinga.

O Centro de Operações de Caratinga informou ter recebido ligações que noticiavam disparos de arma de fogo no bairro Limoeiro.

Equipes no local depararam com a vítima, do sexo masculino, de 23 anos, já sem vida, estando ela sentada na escada do prédio onde residia.

Foi apurado que o autor chamou pela vítima, desceu do veículo em que estava e no momento em que a vítima descia as escadas, o autor efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

O local foi isolado e a perícia técnica compareceu e ao final dos trabalhos constatou que a vitima foi alvejada por cerca de 4 projéteis de arma de fogo.

Viaturas do turno em rastreamento para obtenção de informações e localização do autor.

O carro usado pelo autor no crime, um Ford Fiesta, de cor prata, foi localizado na estrada de acesso a MG-329 e foi removido ao pátio credenciado do Estado.

Com a vítima foram encontrados:

Material apreendido:

– 09 microtubos de plásticos com cocaína encontrados no corpo da vítima.

– 01 bolsinha contendo:

– 02 porções de cocaína;

– 21 microtubos de plástico com cocaína cor rosa,

– 57 microtubos de plástico com cocaína;

– Um aparelho de celular Iphone.

Vítima tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, além de duas passagens por tráfico de drogas.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 62º Batalhão