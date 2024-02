Policiais militares salvam bebê engasgada com leite em Uberaba, no Triângulo Mineiro

Atendimento foi registrado em vídeo e mostra o alívio da família após o socorro; criança foi levada para hospital da cidade.

Uma recém-nascida de apenas 17 dias foi salva por policiais militares após se engasgar com leite na tarde deste domingo (25/2) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O



O caso ocorreu no 67º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), durante a instrução realizada antes do início do turno das Bases de Segurança Comunitária (BSC).



Quando os militares realizavam o procedimento, o carro da família parou em frente ao quartel e a mãe desceu com a filha nos braços, pedindo socorro. A criança estava desmaiada.



Imediatamente, um dos militares começou as manobras de reanimação para fazer a criança voltar a respirar, incluindo massagem cardíaca. Para não interromper o procedimento, os militares se revezaram nas manobras.



Como a menina continuava desacordada, um dos policiais resolveu fazer a sucção direta nas vias áreas da criança, o que fez com que ela expulsasse o leite que provocou o engasgo. Depois disso, a criança recuperou os sentidos.



Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a criança ao Hospital Regional José de Alencar. Ela passa bem.

Agência Minas