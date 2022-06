Portfólio do Radialista Raphael Bruno estreia programa em rádio portuguesa

Raphael Bruno estreou na manhã do sábado 25/06/2022, o programa Love Music (A trilha sonora do amor). A estreia foi transmitida na Rádio Barreirinha web de Portugal. Todo sábado das 6hs ás 8hs no horário do Brasil, ocorre a transmissão do Programa.

É exibido o Jornal Besteirol com muito humor e poesias, além de canções românticas.

Entre 2014 e 2015, o comunicador apresentou o programa De coração pra Coração, “na sintonia do amor”, cujo formato é parecido numa rádio em Penedo (Rj).

Além de locutor, Raphael escreveu mais de 100 livros publicados com vendas no Brasil e exterior. O mesmo possui um canal no YouTube que leva o seu nome. Ao todo são mais de 700 vídeos.

Raphael Bruno nasceu em Resende no dia 30 de junho de 1983.