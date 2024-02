Povo aceita convocação de Bolsonaro e lota a Paulista

Deus está do lado dos obedientes e pacifistas

Por Devair G. Oliveira

Os brasileiros atenderam a convocação de Bolsonaro e compareceram na Paulista sem nenhum cartaz, foi um ato de brasilidade e um pedido de socorro do povo brasileiro, resta ao Senador Pacheco, o presidente da Câmara cumprir a constituição ou eles pagarão pela omissão.

Ontem foi um dia de lavar a alma em uma gigantesca manifestação pacífica na Av. Paulista apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram na tarde deste domingo (25) na Avenida Paulista, em São Paulo. Vestindo camisetas amarelas, portando bandeiras do Brasil e foi só alegria, dizem que foi a maior manifestação já ocorrida na Paulista.

Não adianta a mídia comprada e vendida tentar desqualificar o Bolsonaro o povo já escolheu de que lado quer ficar, do lado da família, do lado da decência, do lado da liberdade de expressão, do lado da obediência a Deus, do lado da honestidade, e a cada dia que passa mais brasileiros acordando e conhecendo a verdade, confiamos em primeiro lugar em Deus e depois em nossas lideranças que trabalham na Câmara e no Senado.

A desobediência é pecado contra Deus. O castigo da desobediência é a morte e a separação de Deus. A desobediência também traz muitos problemas na vida, porque os mandamentos de Deus são para nos proteger. Deus quer nossa obediência

Eclesiastes 3:5, 6 – 5 Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar; 6 Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de lançar fora;

O pastor Silas Malafaia lavou a alma detalhou tudo que aconteceu no Brasil em diferentes governos, para uns o rigor da lei, para outros nada, citou atos de vandalismo grave cometido pelos petistas e nenhuma providencia fora tomada.