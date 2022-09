Povo atende convocação de Bolsonaro e lota as ruas das capitais no Bicentenário da Independência

Eles não imaginavam que o povo brasileiro poderia acordar

Por Devair G. Oliveira

Nem mesmo a chuva atrapalhou os manifestantes a comparecerem na Avenida Paulista, em São Paulo, em ato a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (7), bicentenário da Independência do Brasil. Muitos alegam que o protesto também foi utilizado como campanha eleitoral, mas não há como separar o presidente do candidato, já que a lei permite que o executivo pode disputar a reeleição sem sair do cargo.

Como explicar as pesquisas que dá 41% para Lula e 30% para Bolsonaro, povo atende convocação e enche as ruas das capitais do país, e hoje o povo provou com quem está, dizem por aí que Lula não pode estar à frente se não consegue aglutinar um número razoável de pessoas.

Infelizmente as narrativas da esquerda e da mídia comprada e vendida, sempre vão espernear, as pessoas começaram a chegar por volta das 10h e se concentraram em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp). Por volta das 15h, o protesto se estendia por seis quarteirões nos dois sentidos da avenida, entre a Rua Augusta e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, com pontos de maior concentração no Masp, Fiesp e Caixa Econômica Federal.

Em Brasília bateu record de público estima mais de um milhão de pessoas. Para dar um recado para os estrangeiros muitos manifestante usaram cartazes alguns escritos em inglês, espanhol e francês, para que o povo saiba a verdade, pois a imprensa informa errado dizendo que a multidão está insatisfeita com o presidente. Eles estão desesperados e o povo sabe que não pode esperar nada dessa imprensa, para tanto todos estão focados nas redes sociais para sabe a verdade, e agora vão continuar dizendo que o Lula está à frente, sem ao menos sair à rua, esse é o verdadeiro Data Povo