Prefeita Imaculada acompanha treinamento do SAMU e visita reforma da unidade

A prefeita Imaculada acompanhou treinamento dos futuros integrantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192), em Manhuaçu, nesta quarta-feira (9). Ela esteve acompanhada da secretária de Saúde, Ana Ligia Assis, e do secretário de Planejamento, Carlos Augusto Bonifácio Pires.

Além deles, condutores/socorristas, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos estiveram entre os presentes e participaram ativamente das atividades. “Este foi mais um passo para a instalação definitiva do SAMU no nosso município. O treinamento serviu para completarmos as vagas de remanescentes dos últimos trabalhos de capacitação”, explicou Ana Ligia.

Mais tarde, uma equipe do Governo do Estado esteve no local e acompanhou o avanço das obras, tanto de reforma, quanto de ampliação dos espaços que irão acomodar equipamentos e funcionários. A unidade do SAMU em Manhuaçu funcionará junto à Companhia do Corpo de Bombeiros Militares, localizado no bairro Alfa Sul.

SAMU EM MANHUAÇU

O SAMU – 192 CIDESTE é ousado e vai transformar o atendimento médico, principalmente em situação de urgência ou emergência na região. Com o anúncio feito pelo Governo de Minas, de ampliação do atendimento do SAMU para outras microrregiões do estado, incluindo a micro Leste do Sul da qual Manhuaçu faz parte, a população regional passa a ser assistida por um serviço que tem como a principal marca salvar vidas.

A macrorregião contará com quatro Unidades de Suporte Avançado (USAs), distribuídas nos polos das microrregiões, sendo duas em Manhuaçu, uma em Ponte Nova e uma em Viçosa, além de 19 Unidades de Suporte Básico (USBs) nos seguintes municípios: Abre Campo, Ipanema, Lajinha, Manhuaçu (2), Manhumirim, Matipó, Mutum, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu, Alvinópolis, Jequeri, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, São José do Goiabal, Araponga, Teixeiras e Viçosa.



SECOM Prefeitura de Manhuaçu