Prefeita Imaculada assina ordens de serviços de importantes obras no município

Durante encontro com lideranças políticas, vereadores, servidores públicos e representantes das associações de moradores, a prefeita Imaculada assinou ordens de serviços de obras e infraestrutura no município. O evento foi realizado na Prefeitura, na manhã desta terça-feira (16).

Uma obra de grande relevância em Manhuaçu é a construção da creche de Bom Jesus de Realeza. Um desejo antigo da comunidade que se torna realidade na atual gestão. Além dela, a Escola Municipal Felipe Nacif será totalmente reformada. Obra aguardada há mais de 17 anos pelos moradores do Coqueiro Rural.



“Hoje é um dia muito especial para todos nós. Ouvimos as comunidades, os vereadores, através de indicações, e estamos atendendo pontualmente o que o povo espera de nós. Estou muito feliz em poder atender as pessoas com obras e infraestrutura que eram aguardadas há anos. E isso é só o começo”, disse a prefeita Imaculada.

Além dessas obras, foram anunciadas as reformas das quadras poliesportivas do bairro Petrina e do distrito de Sacramento e as reformas completas dos ESFs da comunidade de Palmeirinha e do bairro Catuaí.

NATAL LUZ E LED

Após anos sem uma estrutura digna do tamanho e da importância que Manhuaçu tem para o comércio local, este ano, a Prefeitura vai investir em decoração dentro do programa “Natal Luz”. O objetivo é incentivar ainda mais o mercado interno através da cultura e do turismo, valorizando os cartões postais da cidade e os locais com maior movimentação de pessoas.

Outro grande benefício, que foi pedido através do orçamento participativo deste ano por 90% das comunidades, é a substituição das lâmpadas convencionais pelas lâmpadas de led, dentro do programa “Manhuaçu, Cidade Luz”. As trocas geram eficiência e economia para os cofres públicos e segurança para a população.



“As lâmpadas serão trocadas, primeiramente, na sede do município e, em seguida, passarão aos distritos. Os vereadores presentes nos ajudaram a sortear as comunidades que serão atendidas primeiro. Serão mais de 5 mil lâmpadas de led instaladas no total. O programa é, sem dúvida, o maior da nossa história”, concluiu a prefeita.

Pelo sorteio, o primeiro distrito atendido será Santo Amaro de Minas. Em seguida, serão São Pedro do Avaí, Dom Correa, Bom Jesus de Realeza, Vilanova, Palmeiras, Realeza, Ponte do Silva e Sacramento. As vilas próximas serão atendidas juntamente com o distrito sorteado.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu