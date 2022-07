Prefeita Imaculada e governador Zema inauguram unidade do SAMU Manhuaçu

A prefeita Imaculada, juntamente com o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, inauguraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com sede em Manhuaçu, na manhã desta quinta-feira (30). A solenidade, realizada no local onde está instalada a unidade, ao lado do Segundo Pelotão do Corpo de Bombeiros, foi prestigiada por autoridades públicas e civis, convidados e a sociedade de toda região.

Em breve discurso, a prefeita destacou o avanço da saúde pública de Manhuaçu e região com a chegada da unidade. “Desde 2014, nossa cidade sonha e espera o SAMU. Hoje, ele está se tornando realidade. Utilizamos parte do recurso da Vale pela tragédia de Brumadinho. Lamentamos profundamente e sabemos que não existe dinheiro no mundo que pague pelas vidas perdidas. Por isso, nada mais justo que usar parte deste dinheiro para salvar vidas. Esta é nossa homenagem às famílias e vítimas. Obrigada a todos que se empenharam para esta conquista”, comemorou Imaculada.

Já o govenador enfatizou a agilidade e rapidez nos atendimentos em saúde via SAMU. “Será um grande benefício para toda a região. Atender o paciente de forma ágil e eficiente significa salvar vidas. Durante toda a nossa gestão, estivemos mais próximos dos prefeitos, tentando entender suas reais necessidades. Nosso governo é pautado por esse comprometimento na Saúde e em outras áreas”, completou Zema.

Durante solenidade, a prefeita Imaculada prestou homenagens ao governador Zema; ao presidente do Cisdeste e prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho; ao superintendente regional de Saúde de Manhuaçu, Juliano Estanislau Lacerda; e ao diretor do SAMAL, Kilder Perígolo, pelo empenho na implantação do SAMU.

SAMU REGIONAL

Além de Manhuaçu, o SAMU Regional atenderá outros 52 municípios da macrorregião Leste do Sul. O novo serviço entra em operação nos próximos dias e dispõe de regulação médica especializada, atendimento qualificado, conexão direta com hospitais para encaminhamento de pacientes, além de interface com o Corpo de Bombeiros Militar.

O SAMU tem uma Central de Regulação de Urgência Única coordenada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste (Cisdeste). Somam-se a isso a aquisição de 23 ambulâncias distribuídas estrategicamente nas cidades da região para atendimento rápido nos casos de urgência e emergência.

A macrorregião contará com quatro Unidades de Suporte Avançado (USAs), distribuídas nos polos das microrregiões, sendo duas em Manhuaçu, uma em Ponte Nova e uma em Viçosa, além de 19 Unidades de Suporte Básico (USBs) nos seguintes municípios: Abre Campo, Ipanema, Lajinha, Manhuaçu (2), Manhumirim, Matipó, Mutum, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu, Alvinópolis, Jequeri, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, São José do Goiabal, Araponga, Teixeiras e Viçosa.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu