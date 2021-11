Prefeito recebe Diretor geral do DER/MG para anúncio do inicio das obras de recapeamento da MG-441

O Prefeito João Rosendo recebeu, nesta sexta-feira (12/11), a visita do Diretor-Geral do DER/MG, Robson Carlindo Santana Paes Loures, e do Coordenador Regional do DER de Manhumirim, Marcos Alexandre Saldanha de Oliveira.

Os dois, representando o Governo de Minas Gerais, estiveram na cidade para informar que a obra de recapeamento da Rodovia MG-441, que liga Lajinha à divisa com o Estado do Espírito Santo, será iniciada na próxima terça-feira (16/11).

O anúncio da liberação de recursos para a manutenção da via foi feito pelo Secretário de Governo, Igor Mascarenhas Eto, em recente visita do Prefeito à Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, em Belo Horizonte.

Também estiveram presentes o engenheiro civil Neuton Lemos da Fonseca; supervisor de obras Samuel Lucas do Prado Marques; e o assessor do DER/MG, Rodrigo Tavares.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – PML