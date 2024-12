Prefeito Renato assume a prefeitura de Durandé depois de 16 anos governada por um grupo político

Renato era o atual presidente da câmara, que assumiu a prefeitura depois que a justiça afastou o prefeito Dr. Adriano, dia 1º de janeiro de 2025 toma posse o prefeito eleito Renato Paiva e o Renato Schuenck volta a câmara municipal, já que foi reeleito vereador de Durandé.

Nossa reportagem foi hoje a Durandé para ouvir as palavras do prefeito Renato Schuenck, que tomou posse dia 11 de dezembro de 2024, depois do afastamento do prefeito Dr Adriano por decisão da justiça.

A partir de hoje um novo governo está iniciando suas atividades no município de Durandé, para muitos a cidade estava abandonada, com falta de vários serviços principalmente a saúde, pois médicos foram dispensados, e muitos reclamavam da falta de água e o abandono do serviço de coleta de lixo.

Infelizmente administração pública é assim quando entra um novo prefeito ele governa o município com os funcionários de sua confiança, não é com prazer, mas tive que demitir pessoas que estavam trabalhando na prefeitura a 16 anos. Disse o prefeito Renato Schuenck.