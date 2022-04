Prefeitura abre inscrições para projeto Futuro em Nossas Mãos

A Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) abre inscrições para crianças de 6 a 14 anos participarem do projeto “Futuro em Nossas Mãos”.

Inicialmente, as oficinas ofertarão boxe e jiu-jitsu, mas há planos de expansão para outras áreas. O objetivo, de acordo com a secretária da pasta, Eleni de Jesus, é diminuir o trabalho infantil e integrar as famílias dos distritos de São Pedro do Avaí e Vilanova, locais onde serão implementados os projetos.

“Nossa maior preocupação é fazer com que as nossas crianças tenham ocupação saudável e compatível com suas idades. As ruas são locais complicados e que podem trazer danos a elas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social muitas vezes. Queremos ocupar suas vidas com atividades complementares, fortalecendo seus vínculos com pais e responsáveis”, comentou.

As oficinas de boxe e jiu-jitsu terão acompanhamento de educadora social nos projetos desenvolvidos nos dois distritos. Serão dois dias da semana em São Pedro do Avaí e três em Vilanova. Uma vez por semana haverá palestra educativa com orientadora social e psicólogos. Serão disponibilizadas ainda as principais refeições do dia, como café da manhã e almoço.

As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira (18), das 7 horas às 16 horas. Em São Pedro do Avaí, o endereço é Rua São Vicente de Paula, sem número. Já em Vilanova é Rua Papa Paulo VI, nº 30.

Podem participar apenas crianças usuárias do Cadastro Único.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu