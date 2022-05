Prefeitura dá início à regularização de imóveis em Manhuaçu

A Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria da Fazenda, inicia na próxima semana a Regularização dos imóveis no município. O intuito é dar mais dignidade e cidadania à população.

A prefeita Imaculada destaca que esse é o início de um trabalho esperado por toda a população: “Sabemos que é um grande sonho da população de Manhuaçu: a legalização de seus Imóveis e, por isso, estamos a nossa equipe capacitada e preparada para ir até vocês para coleta de dados”, afirmou a Prefeita.

Para atender melhor a população, o trabalho será realizado nos bairros e distritos. As equipes da Secretaria da Fazenda, responsáveis pela realização da regularização, estarão nos bairros com dia, hora, e local marcados. O atendimento será exclusivo para regularizar os imóveis daquele bairro específico.

Os trabalhos já se iniciarão na próxima semana, no bairro Petrina. Os proprietários de imóveis no bairro deverão ir até a sede da UBS Petrina, entre 9h e 13h de segunda à sexta-feira para a regularização. Segundo o Secretário da Fazenda, Magno Marçal, a escolha da ordem dos bairros é técnica: “Faremos em todos os bairros com atendimento local, então a população não precisa se preocupar. Começaremos no bairro Petrina e avançaremos para todos os bairros e distritos”.

O Secretário reforça também a necessidade da população em apresentar para os servidores toda a documentação para agilizar o processo de regularização. “A colaboração da população será fundamental, precisamos que a população nos apresente todos os documentos, para que o processo seja o mais rápido possível, para que a pessoa não tenha que voltar a trazer novos documentos”, finaliza.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu