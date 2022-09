Prefeitura de Manhuaçu faz a entrega de Unidade de Apoio do São Francisco de Assis

A comunidade do bairro São Francisco de Assis, que aguardava ansiosamente por uma unidade de saúde, recebeu na tarde desta quarta-feira (28/09) a entrega da Unidade de Apoio do bairro, que pertence à ESF Nossa Senhora Aparecida. Estiveram presentes a Prefeita Imaculada, a Secretária de Saúde Ana Lígia de Assis Garcia, a coordenadora da Atenção Primária à Saúde Norma do Vale, a presidente do Conselho Municipal de Saúde Vanda Lúcia Carneiro, as vereadoras Mariley do Carmo e Rose Mary Cattapreta, a equipe da unidade, servidores da saúde e a população do bairro.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde comemorou a entrega, pois foi uma conquista não apenas da comunidade, mas também das agentes da Pastoral da Criança que ajudaram no processo de instalação. “Estamos felizes com esta conquista, pois há anos nós agentes da Pastoral da Criança, lutamos por isso, para que se tenha um serviço de saúde perto da população. Que as bênçãos de Deus possam auxiliar no cuidado à saúde da comunidade”.

Este é mais um passo para que seja instalada posteriormente uma unidade definitiva no bairro, destacou a Secretária de Saúde Ana Lígia. “Nós já estamos em processo de negociação para aquisição do terreno, para a construção de uma unidade, esse é o nosso desejo e vamos conseguir se Deus quiser. Mas eu quero que vocês entendam que isso aqui é de vocês, nós estamos aqui hoje fazendo uma entrega simbólica daquilo que é de vocês. Nos ajudem a zelar e cuidar deste espaço”.

Sobre a abertura desta unidade, a Prefeita Imaculada reforçou que este foi um esforço da administração “Trabalhar para bem servir”. “Muitos querem dizer que é o pai desta conquista, usando agora do período em que vivemos para enganar as pessoas, sendo que antes perderam a verba para a construção da unidade saúde. Hoje nós estamos aqui entregando algo que nós sabemos que há muito tempo a comunidade desejava e agora foi conquistado. Agradeço a equipe da saúde que trabalhou e muito para conseguir este espaço e parabenizo a comunidade por esta conquista”.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu