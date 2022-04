Prefeitura de Manhuaçu inaugura novo ponto de apoio de Manhuaçuzinho

Prefeitura inaugura novo ponto de apoio de Manhuaçuzinho após espera de 15 anos

Na tarde desta quarta-feira (20), a Prefeitura de Manhuaçu realizou a inauguração de um antigo sonho dos moradores da comunidade do Manhuaçuzinho. Após mais de 15 anos de espera, o ponto de apoio de saúde foi entregue.



A conclusão da obra foi um esforço da atual administração, que encontrou a obra parada. Por entender a necessidade de um novo espaço, a prefeita Imaculada, juntamente com toda a sua equipe, não mediu esforços para realizar adaptações ao projeto e entregar o melhor ponto de apoio possível para Manhuaçuzinho.

A prefeita destacou aos presentes o empenho para continuar com as obras mesmo no pior momento da pandemia. “Foram muitos desafios e dificuldades nestes um ano e quatro meses de governo. Porém, com as bênçãos de Deus, estamos concluindo tudo aquilo que dissemos. Quero agradecer a todos que fizeram este sonho se tornar realidade. A união de esforços do poder público e da comunidade do Manhuaçuzinho foi fundamental”.

Estiveram presentes também a secretária de Saúde, Ana Lígia Assis; a coordenadora da Atenção Primária, Norma Braga do Valle; diretora da UAR e UAI, Márcia Geovane Rodrigues da Silva; os vereadores Gilson César, Eleonora Maira, Jânio do Catinga e Carlinho da Mercearia; a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Vanda Lúcia Carneiro e conselheiros; além de convidados e da comunidade em geral.

Representando a comunidade, Maria de Lourde de Oliveira afirma que este era um grande sonho dos moradores. “Agora teremos dignidade quando viermos ao ponto de apoio para sermos atendidos. Antes, tínhamos que esperar uma consulta debaixo de sol. Foram 15 anos de espera. Agradeço ao empenho de todos, principalmente da prefeita Imaculada. Lutávamos por isto desde 2007 e agora conseguimos”.



Maior e mais moderno, o espaço conta com uma estrutura completa, com consultórios médico e odontológico, sala de vacinação e recepção com conforto e dignidade para atender à população, diferentemente do antigo ponto de apoio.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu