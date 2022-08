Prefeitura de Manhuaçu participa do 6º Encontro do Agronegócio

A Prefeitura de Manhuaçu está participando do o 6º Encontro do Agronegócio, promovido pelo Sicoob Credilivre, no Complexo do Boston City em Manhuaçu, que começou nesta quinta-feira (25/08) e termina nesta sexta-feira (26/08). A Prefeita Imaculada esteve presente na abertura do evento que ocorreu nesta quinta-feira.

No estande da Prefeitura estão instaladas equipes da administração municipal, ofertando serviços em saúde e também demonstrando demais serviços que executa em prol da população.

A Prefeita Imaculada, em seu discurso durante a abertura, destacou os investimentos que o município tem feito, principalmente no campo da agricultura, como o programa Caminhos da Safra, o Banco de Alimentos e o Concurso Municipal de Qualidade do Café. “Incentivar a produção rural tem sido um dos nossos carros chefes de governo. Desde o início da nossa gestão, entendemos, assim como o Sicoob, que a família do campo e suas atividades são a mola mestra da nossa economia local. Quero parabenizar toda a organização do 6º Encontro do Agronegócio do Sicoob Credilivre, na pessoa do senhor presidente Sebastião de Lourdes Lopes. A entidade tem sido nossa parceira. Este é um importante evento, não só para a nossa cidade, mas para toda a região”, disse a Prefeita.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu