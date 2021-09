Prefeitura de Manhuaçu promove reunião para discutir adesão à consórcio de certificação de produtos

A Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente promoveu um encontro envolvendo 19 municípios da região. Trata-se da primeira reunião de integração do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Microrregião Médio de Rio Pompa, que foi realizado no salão de convenções do Sicoob Credlivre. A prefeita Imaculada fez a abertura oficial do evento. “O Objetivo dessa reunião foi mobilizar os municípios vizinhos para a viabilização da certificação regional para produtos de origem animal fabricados na região” – destacou Sandro Tavares, Secretário Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente.

Manhuaçu já possui o SIM – Serviço de Inspeção Municipal, porém essa certificação só permite que os produtores comercializem seus produtos no próprio município. O CIMERP, que também atua na microrregião de Muriaé, propõe implementar uma subsede em Manhuaçu para atender a todos os municípios da região que fizerem a adesão. “Com isso os produtores desses municípios que produzem e vendem produtos de origem animal passam a ter um selo de inspeção que vai permitir a comercialização além das fronteiras do seu município” – esclareceu Rafael Rolim, Médico Veterinário.

A certificação, através do Selo de Inspeção Regional, é instrumento de gestão socioeconômica, gerando emprego e renda para o município. Desta forma, o maior número de adesão de cidades da região vai significar redução de investimentos e aumento de benefícios para quem produz e comercializa produtos de origem animal. Os prefeitos e demais representantes de municípios da microrregião de Manhuaçu que compareceram à reunião foram informados que vão receber novo contato e posteriormente a visita de técnicos do CIMERP para levar informações mais aprofundadas e assim possam definir sobre a adesão ou não ao consórcio.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu