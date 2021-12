Prefeitura de Manhuaçu publica decreto instituindo protocolo sanitário para grandes eventos

Em publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município desta terça-feira (28), a Prefeitura instituiu um protocolo sanitário para grandes eventos em Manhuaçu. O Decreto nº 201 vale para as atividades coletivas de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social, política, festiva, ou de lazer, que causem grande aglomeração e fluxo de pessoas.

A edição deste decreto leva em conta que a realização de grandes eventos, em especial, aqueles recreativos e de lazer, como a promoção de shows artísticos, bailes e congêneres gera aglomerações e condições favoráveis para a transmissão do Coronavírus. O decreto também está em conformidade com recomendação do Ministério Público de Minas Gerais, que orientou o município para que estabelecesse um protocolo sanitário para a realização de eventos.

As principais medidas que o decreto estabelece são: a obrigatoriedade da apresentação de comprovante de vacinação ou teste negativo de RT PCR ou Teste Rápido de Antígeno realizados até setenta e duas horas antes do evento; proibição da realização de eventos em locais públicos (ruas, avenidas e praças); e os eventos em espaços particulares estão permitidos, desde que sigam o protocolo sanitário estabelecido pelo Governo de Minas Gerais, o qual o município adotou integralmente.

Confira o Decreto nº 201 na íntegra (a partir da página 6) > https://bit.ly/3zdKln6

Conheça o Protocolo Sanitário De Eventos De Entretenimento E Lazer Com Grande Público do Governo de Minas Gerais > https://bit.ly/3JkjkTH

SECOM Prefeitura de Manhuaçu