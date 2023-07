Prefeitura de Manhuaçu vai iniciar a reforma da Praça da Matriz

O projeto traz inovações, ampliando o espaço de circulação e voltando com o monumento de Moisés

Na tarde da sexta-feira (14/07) a Prefeita Imaculada assinou a ordem de serviço da reforma da Praça da Matriz. O evento foi acompanhado pelo seu secretariado, representante da construtora, servidores, membros do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac) e da sociedade civil. A obra começa já na próxima semana e será executada pela NHL Construtora.

O projeto traz inovações, ampliando o espaço de circulação e voltando com o monumento de Moisés. “É momento de muita alegria, pois esse projeto foi pensado e construído com a participação de várias pessoas, que opinaram e contribuíram para que fosse feito da melhor forma. Essa reforma vai mudar a imagem do centro da cidade, trazendo modernidade, mais espaços para as pessoas, além de se tornar um novo cartão postal da cidade”, comentou a Prefeita Imaculada.

O presidente do Compac, Fabrício Santos, destacou que o projeto teve a contribuição e foi avaliado pelo conselho, já que a praça é um patrimônio cultural do município. “Foram várias reuniões para chegarmos em um consenso sobre como o projeto deveria ser feito, inclusive preservando algumas características da praça. Nós teremos a volta do Moisés em um local onde ele ficará mais destacado, além dos outros monumentos existentes que continuaram na praça”.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu