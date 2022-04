Prefeitura e Emater-MG realizam Dia de Campo em São Domingos (Serra do Ouro)

A Prefeitura de Manhuaçu e a EMATER-MG, em parceria com entidades que cuidam do homem do campo, realizaram mais uma etapa do Dia de Campo. Desta vez, na comunidade de São Domingos, na Serra do Ouro, na última sexta-feira (1). A recepção aconteceu no Salão Comunitário de Igreja de São Domingos.

O secretário de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente, Sandro Tavares, e o diretor do SAMAL, Kilder Perígolo, prestigiaram o evento. Além dele, o presidente da Câmara de Manhuaçu, vereador Cléber Benfica, e a vereadora Eleonora Maira, também participaram do Dia de Campo.

Patrocinam permanentemente o evento a Cresol, Instituto Federal (IF) Campus Manhuaçu, Sicoob Credlivre, Sindicato dos Produtores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, CMDRS, Ceafa e Corpool.

O Dia de Campo tem sido um excelente espaço para discussão de temas variados, que são escolhidos pela própria comunidade. Sobre os assuntos abordados, Sandro destacou a participação da população nos Dias de Campo e valorizou o trabalho da agricultura, principalmente a familiar.

“Enquanto representante do poder público, precisamos valorizar sempre a família do campo. No nosso governo, a prefeita Imaculada tem nos dado total apoio para chegar até o produtor e o trabalhador rural e fazer a diferença. Em parceria com a Emater-MG, conseguimos excelentes resultados”, comentou o secretário de Agricultura.

Durante o evento, foram abordados temas como “contenção de enxurradas nas estradas rurais”, “colheita e qualidade do café” e “o poder da transformação”. Houve stand da beleza e da Feira Livre de produtos agrícolas.

Um pula-púla fez a alegria das crianças presentes. O Dia de Campo em São Domingos contou com a realização da Associação de Mulheres e da comunidade em geral.

PROGRAMAÇÃO

Os próximos Dias de Campo serão realizados em Manhuaçuzinho (20/04), Gavião (29/04), Soledade (06/05) e Raiz (16/09).

SECOM Prefeitura de Manhuaçu