Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu realiza 8ª Conferência Municipal de Saúde

A prefeitura Municipal, por meio de Secretaria de Saúde, realizou no dia 19 de Novembro, a 8ª Conferência Municipal de Saúde de São João do Manhuaçu com Tema: Os desafios do SUS durante e pós pandemia.



O evento que seguiu todas as medidas de proteção em combate a pandemia contou com a presença do Prefeito Sérgio Camilo, o vice-prefeito José Mirando Barbosa, Secretário de Saúde Municipal, Felipe Fonseca, a Vereadora Leninha, presidenta da Câmara Municipal.

Além da presença de Sidnei Aparecido Alves -3⁰ Sargento da Polícia Militar Comandante do Destacamento Policial de São João do Manhuaçu, Dr. Carlos Roberto de Souza – Delegado Geral da Polícia Civil de Minas Gerais – Regional Ponte Nova e demais autoridades e representantes da sociedade civil.



A Conferência Municipal de Saúde tem a finalidade de avaliar a situação de saúde da população, a estrutura das Redes de Serviços e de Atenção à Saúde, os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e formular diretrizes para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde.



As palestras iniciaram com o Sr. Júlio Cesar Oliveira de Andrade- Coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU.

Em seguida o Diretor da Superintendência Regional de Saúde de Manhuaçu, Sr. Julio Estanislau falou aos presentes.

Também discursou o Sr. Anderlúcio Evangelista, Farmacêutico e bioquímico da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Manhuaçu e a Sra. Cristiane Tavares, vereadora e ex-secretária de saúde de Ipanema.

Para encerrar as palestras foi a vez do Sr. Ronaldo Lopes Correa, ex-diretor da Gerencia Regional de Saúde de Manhumirim e ex-prefeito de Manhumirim.

Na segunda parte da Conferência Municipal de Saúde, os representantes da população presente repassaram sugestões de ações para a administração municipal realizar no setor de saúde municipal.

A administração municipal agradeceu a todos os presentes e parabenizou a todos que trabalharam para realização deste importante evento