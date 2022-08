Prefeitura segue com supressão de palmeiras no centro e adjacências

Como forma de garantir a segurança de pedestres, principalmente no período antes das chuvas e dos fortes ventos, a Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente, segue com a supressão de palmeiras espalhadas em todo o município.

Os trabalhos iniciaram no dia 30 de julho, na Praça Dr. César Leite. De acordo com o secretário da pasta, Sandro Tavares, algumas palmeiras estão acometidas por pragas levando a morte delas e pondo em risco os pedestres que passam no local.

Na manhã desta quinta-feira (4), os trabalhos continuaram na BR-262, próximo ao Paxá, na Praça Dr. Cesar Leite e na região do Fórum, no bairro Baixada.



SECOM Prefeitura de Manhuaçu