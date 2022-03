PREFEITURA, SICOOB CREDILIVRE E EMATER REALIZAM DIA DE CAMPO EM SÃO JOÃO DO MANHUAÇU

A Prefeitura de São João do Manhuaçu, através da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a Emater-MG e Sicoob Credilivre promoveram um Dia de Campo sobre Cafeicultura. A ação foi na sexta-feira, 25/03, no córrego Jequeri.

Os produtores rurais tiveram a oportunidade de participar de duas importantes palestras sobre o cultivo do café. O Gerente Regional da Emater-MG, Rômulo Mathozinho de Carvalho falou sobre a Qualidade do Café e Pré-colheita, enquanto o técnico agrícola e diretor comercial Mateus Garcia Souza apresentou o tema Nutrição do Cafeeiro e Análise de Solo.

O evento contou com a presença de vários parceiros e agricultores de todo o município. O Prefeito Sérgio Camilo, o Secretário de Agricultura Itamar José de Abreu e o técnico agrícola, Raphael Bellini, responsável pelo escritório local da Emater-MG em São João do Manhuaçu, e o presidente do Sicoob Credilivre Sebastião de Lourdes Lopes.

O Secretário de Agricultura, Itamar José de Abreu, destacou que a ideia do dia de campo é trazer conhecimento sobre o cultivo do café. “Há alguns anos, não havia esses dias de campo. O conhecimento era passado de pai para filho. A proposta desse evento é trazer novidades para melhorar o cultivo, a produtividade e a qualidade do café”.

No mesmo sentido, o técnico agrícola, Raphael Bellini, explica que “o Dia de Campo é uma metodologia que utilizamos para levar informação técnica aos produtores rurais e despertar neles a consciência de utilizar as tecnologias para aumentar a produção”.

O Prefeito de São João do Manhuaçu, Sérgio Camilo, prestigiou o evento e elogiou a presença dos produtores e a organização. “A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e em parceria com a Emater, vem buscando promover conhecimento e ajudar o desenvolvimento rural sempre visando melhorias na qualidade de vida do produtor rural. Fica aqui registrado o agradecimento a todos que puderam participar desse momento importante de aprendizado e de troca de experiências!”, destacou.