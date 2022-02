Prefeituras na Zona da Mata mineira investem em governos digitais

As Prefeituras da Zona da Mata mineira têm apostado na tecnologia para oferecer facilidades aos cidadãos e desenvolver as localidades. Foi o que destacaram prefeitos e gestores públicos durante o Webinar das Cidades Digitais da região, na manhã desta terça-feira (08), promovido pela Rede Cidade Digital (RCD).

O evento online, que compartilhou as ações tecnológicas implantadas pelos municípios da região, soluções para cidades inteligentes e políticas públicas, reuniu representantes de mais de 50 Prefeituras. “A tecnologia passou a ser imprescindível neste momento em que pandemia acelerou a necessidade de transformação digital. Seja cidade digital, conectada ou inteligente não dá mais para voltar atrás. Por isso, o objetivo desse evento é trazer informações e conhecimentos que possam inspirar, sobretudo, a implantação ou a reformulação de projetos na área”, resumiu o diretor da RCD, José Marinho.

No país em que possui a quarta maior população conectada do mundo, o gerente da Rede Gov.br da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, Régis Oliveira , ressaltou a importância do setor público disponibilizar, cada vez mais, serviços na palma da mão do cidadão.



São 153 milhões de usuários conectados onde 99% dos acessos são realizados por meio de dispositivos móveis. “Isso nos diz muito sobre a sociedade e o que ela espera do governo. É uma sociedade que já estabelece relações pelo meio digital, ela faz compras, pagamentos e se comunica, sobretudo, pelo digital. É mais do que uma necessidade, é uma obrigação dos governos irem nessa direção”, observa Oliveira.

O representante do Ministério da Economia no encontro, apresentado pela jornalista Valdireni Alves, trouxe plataformas disponíveis para apoiar o processo de transformação digital nos municípios, entre elas para autenticação de usuários, assinatura eletrônica e prova de vida digital. “Temos tratativas para apoio de financiamentos junto a agentes de fomento, o módulo de capacitação temos diversos cursos que foram desenvolvidos em parceria com a ENAP (Escola Nacional de Administração Pública) e também apoio metodológico que é o Guia de 10 Passos para Transformação Digital”, enumera o gerente sobre os benefícios aos municípios que aderirem à Rede Gov.Br.

Inovações nas cidades – Ubá é uma das localidades mineiras que investe na modernização da administração municipal com a meta, conforme ressaltou o prefeito Edson Teixeira Filho, de posicionar a cidade entre as mais inovadoras e criativas do Brasil. “Hoje o nosso mapeamento do município, com georreferenciamento, nos dá muito mais segurança no trabalho com a população, nos nossos projetos, com os processos de liberação de construção, de diversas atividades da Prefeitura, já são feitos exclusivamente pela internet”, comentou o prefeito, citando ainda inovações na área de iluminação pública e digitalização de documentos.

O investimento em tecnologia na Segurança Pública também tem ajudado a reduzir os índices de criminalidade, segundo o prefeito, através do programa Olho Vivo. “E nesse momento estamos trabalhando junto com o nosso consórcio regional para estender a todos os municípios o chamado cercamento eletrônico”, adianta.

Em Juiz de Fora, o primeiro passo para a transformação digital começou com a junção da administração municipal e o setor de tecnologia da Prefeitura, segundo a secretária de Transformação Digital e Administrativa de Juiz de Fora, Ligia Inhan. “Um dos grandes passos dessa gestão foi realmente trazer a TI de uma forma de pensamento estratégico. Sem essa colocação da tecnologia da informação como uma função estratégica realmente não há transformação digital”, analisa a secretária, destacando a implantação do projeto Prefeitura Ágil. “E hoje temos mais de 70% dos serviços que atendem a população estão nessa plataforma digital”.

A prefeita de Lima Duarte, Elenice Delgado, também frisou o papel da tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ela destacou a informatização da Saúde e setores como Educação, Transparência e Segurança Pública. “Acredito na tecnologia do bem, que vem trazer e melhorar a vida na zona rural. Conectar é importantíssimo”, argumentou a prefeita.

O evento teve a parceria da S.Clara Comunicação, Sigma Telecom, Furukawa, Sonner, 1Doc e Betha Sistemas.

Assista ao evento na íntegra:

https://youtu.be/tfgHCBMnGH4