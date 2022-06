Prêmio Ernesto Illy abre inscrições para 32ª edição

Cafeicultores podem concorrer nas categorias nacional e regional

A tradicional premiação que incentiva a produção de cafés de qualidade sustentável no Brasil abre suas inscrições para receber as amostras das safras protagonistas do 32º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso. As inscrições e envio de amostras devem ser realizadas até o dia 09 de setembro de 2022.

Na Categoria Nacional do Prêmio Ernesto Illy serão selecionados 40 produtores finalistas, que concorrerão aos seis primeiros lugares. Desses seis, os três primeiros ganharão uma viagem ao exterior para participar do 8º Prêmio Ernesto Illy Internacional em 2022, além de ganhar prêmios em dinheiro e diplomas.

Na Categoria Regional do Prêmio Ernesto Illy serão premiados até dois cafeicultores em cada um dos 10 Estados/Regiões, sendo: Minas Gerais (subdividido em Cerrado Mineiro, Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul de Minas); São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e as regiões Centro-Oeste, Sul e Norte/Nordeste. Todos os vencedores e finalistas recebem prêmios em dinheiro e diplomas.

A ficha de inscrição e o regulamento completo para o 32º Prêmio estão disponíveis no site do Clube illy do Café. O cafeicultor pode inscrever apenas uma amostra de café Arábica. Se a propriedade rural possuir mais de um sócio, as amostras deverão ser inscritas em nome do sócio responsável na receita estadual.

Os especialistas da Experimental Agrícola do Brasil/illycaffè compõem a comissão julgadora responsável pela seleção dos cafés. A análise para a classificação do café é realizada considerando o aspecto, cor, tipo, peneiras, teor de umidade, torração e pela qualidade da bebida, inclusive com degustação para espresso. Durante o período de inscrição, o produtor poderá vender o lote inscrito e aprovado para a Experimental Agrícola do Brasil/illycaffè desde que a mesma demonstre interesse, conforme suas normas de compra, também informadas no site do Clube illy.

Serviço – 32° Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso

Inscrições: Até 09/09/2022

Data limite de entrega dos últimos lotes inscritos: 06/10/2022

Divulgação dos 40 finalistas: Novembro de 2022

Revelação dos vencedores e entrega dos prêmios aos finalistas: Abril de 2023

Informações: https://clubeilly.com.br/premiacoes/premio-ernesto-illy/sobre-o-premio/

Regulamento: https://clubeilly.com.br/premiacoes/premio-ernesto-illy/regulamento-32-premio/

Endereço para envio da amostra e inscrição:

Experimental Agrícola do Brasil Ltda

Rua Dr. Nicolau de Souza Queiroz, 518 – Vila Mariana

CEP 04105-001 – São Paulo/SP – e-mail: compras@illy.com

Sobre a illycaffè

A illycaffè (http://illy.com.br/) é uma empresa italiana familiar, fundada em 1933 em Trieste, comprometida em oferecer o melhor café do mundo. A illycaffè produz um blend úncio 100% arábica, combinando 9 das melhores variedades do mundo, selecionadas pela illycaffè: todos os dias 8 milhões de xícaras de café illycaffè são servidas em mais de 140 países ao redor do mundo, em cafeterias, restaurantes, hotéis, escritórios, em cafés e lojas de marca própria, e em casa. Como resultado de suas inovações, a illycaffè contribui para o progresso da tecnologia do café em nível global. Em 1991, foi lançado no Brasil o “Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso” para o café espresso de qualidade. A illycaffè contribuiu para o compartilhamento do know-how, pagando aos produtores um preço premium pela melhor qualidade selecionada pela própria illycaffè. Desde 2016, com o “Ernesto Illy International Coffee Award”, a empresa celebra os cafeicultores de todo o mundo que, segundo illy, têm produzido o melhor café sustentável. Desde 2013, a empresa faz parte da lista das Empresas Mais Éticas do Mundo. Em 2019, ela reforçou seu compromisso de buscar um modelo de negócios sustentável integrando o interesse das pessoas com o meio ambiente, adotando o status de Società Benefit e acrescentando este compromisso em seu próprio estatuto social. Em 2021, a illycaffè foi a primeira empresa italiana do setor cafeeiro a obter a certificação internacional como B Corp, como resultado de seu compromisso de cumprir com os mais altos padrões de desempenho social e ambiental. A empresa também fundou a Universidade do Café, que tem o objetivo de compartilhar a cultura em todos os níveis, oferecendo um treinamento abrangente e prático aos cafeicultores, baristas e amantes do café. Tudo o que é “made in illy ” é sobre beleza e arte, os valores fundamentais da marca, desde seu logotipo, projetado pelo artista James Rosenquist, até as xícaras da illy Art Collection, decoradas por mais de 120 artistas internacionais. Em 2021, a empresa contava com 1305 funcionários e um faturamento de cerca de 500 milhões de euros. Há 205 lojas de marca própria em mais de 40 países pelo mundo. Em 2021, Rhone Capital tornou-se acionista minoritária da illycaffè com o objetivo de contribuir para os planos de crescimento internacional da empresa.