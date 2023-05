Prêmio Mulheres de Valor chega em Manhuaçu e Região

A melhor premiação empresarial feminina local irá premiar dezenas de empreendedoras em Manhuaçu e Região. Mulheres de Manhuaçu, Manhumirim, Ipanema, Carangola e toda a região próxima tem a chance de participar.

O Prêmio Mulheres de Valor é uma premiação empresarial feminina exclusiva para o público feminino. Dos mesmos idealizadores do Prêmio Valor Empresarial que realizou a primeira edição em Manhuaçu em Dezembro de 2022.

Devido ao grande sucesso e a pedidos, os idealizadores do projeto trouxeram o Prêmio Mulheres de Valor para a Região. A premiação tem como objetivo valorizar e destacar as empresárias locais, prestigiando a força da mulher no cenário empresarial com uma linda noite de gala, entrega de troféus, homenagens e muitas surpresas.

A premiação é realizada pelos empresários Aline Salvatto & Nerinho Teixeira que são mineiros e atualmente moram no Espírito Santo. A paixão pelo estado de MG fez com que expandissem a premiação de sucesso do ES, iniciando pela cidade natal. As mulheres de valor indicadas no pelo público no perfil oficial da premiação, tem a chance de participar.

“É uma honra reunir tantas mulheres de valor que fazem a diferença, depois de premiar centenas de mulheres no ES, é o momento de destacar as mulheres da minha cidade natal. Cada mulher premiada no Mulheres de Valor me representa e eu quero que essas mulheres cresçam juntas comigo, porque a força da mulher faz a diferença”, Explica Aline Salvatto.

INDICAÇÃO

Para não criar rivalidade feminina, a premiação adotou a forma de indicação. As empresárias de Valor da Região podem ser indicadas através do perfil oficial da premiação @premiomulheresdevalor. As mulheres mais lembradas tem a chance de participar da Grande Noite.

SERVIÇO

Data: 26 de Maio de 2023 (Sexta-Feira)

Local: AABB Manhuaçu

Horário: 20h

Para mais informações e inscrições:

(27) 99741-6617

Instagram: @premiovalorempresarial

Site: premiovalorempresarial.com.br

Texto: David Souza