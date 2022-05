Presentes para mulheres: 9 opções para não errar

Com o Dia dos Namorados se aproximando, você já deve estar pensando em como vai surpreender seu amor. Sabemos que às vezes presentear as mulheres pode ser uma tarefa um pouco difícil, mas nós preparamos uma lista de presentes que vai te ajudar bastante com essa missão.

Lembrando que você não precisa esperar por momentos ou datas especiais para presentar quem a gente ama. Você pode presentear a pessoa amada sempre que der vontade. Com certeza ela vai ficar ainda mais apaixonada com esse gesto de carinho.

Você não precisa gastar com presentes caros, pequenos detalhes no dia a dia, já fazem toda a diferença na relação, pode ser um chocolate, uma rosa, brindes femininos, entre muitas coisas.

Opções de presentes para mulheres

Pensando em te ajudar a presentear sua namorada ou esposa, no Dia dos Namorados ou em qualquer outra ocasião, separamos uma lista com vários presentes para você escolher e surpreender seu amor. Confira abaixo.

Buquê de Flores

Quem é do time das mais românticas, com certeza vai adorar ganhar um lindo buquê de flores. Além de serem lindos, são realmente um clássico dar buquê de flores não tem erro, até as mais duronas se derretem.

Você pode dar o buquê acompanhado com uma caixa de chocolates da preferência dela, ou qualquer outro presente que você queira dar junto, quem sabe até um par de alianças, ela vai amar, sem dúvidas alguma.

Perfumes

Os perfumes são um clássico, que mulheres não vai gostar de receber um presentão dessa, vai deixá-la ainda mais cheirosa. Procure saber se ela gosta de algum em específico, ou se esta querendo muito um que ela ainda não tem.

Separamos uma pequena lista com alguns perfumes que fazem bastante sucesso entre as mulheres para você se inspirar.

Euphoria – Calvin Klein;

Chanel nº 5 – Coco Chanel;

J’adore – Dior;

Light Blue – Dolce & Gabbana;

Classique – Jean Paul Gaultier;

La Vie Est Belle – Lancôme;

Olympéa Intense – Paco Rabanne;

Daisy – Marc Jacobs.

Maquiagem

Se sua mulher gosta muito de se maquiar, esse sem dúvidas é o presente ideal para ela. Atualmente existem vários kits de maquiagem que acompanha uma linda maleta, que ela vai poder carregar para vários lugares.

Se você preferir dar somente alguns itens, procure saber o tom exato do tom de pele dela, pincéis de maquiagem também são uma boa ideia para presentear sua namorada.

Leva ela para jantar

Quem resiste um belo jantar romântico, se for surpresa fica ainda mais emocionante. Você pode mandar uma mensagem ou ligar dizendo para ela se arrumar, mas não diga o local, de apenas alguma dica para ela saber o que vestir.

Combine o horário e busque ela no horário combinado, ela vai adorar essa surpresa super romântica. Lá você pode presenteá-la com alguma coisa que você tenha pensado em dar.

Bolsas

Esse é um item que faz muito parte do dia a dia das mulheres, são inseparáveis, aonde elas vão, precisam carregar uma bolsa com seus pertences, como uma boa mulher prevenida.

Vale a pena investir em bolsas, para dar de presente, se você tem dúvida nas cores, opte por cores mais neutras, descubra se ela gosta das maiores, medianas ou menores. Ela também vai ficar muito feliz. Lembre-se de dar algo que seja de qualidade também, afinal seu amor merece.

Vale-presente

Se você ainda está muito na dúvida do que dar de presente, ou tem muito medo de errar na escolha. Uma boa saída para isso, é você investir em um vale-presente de alguma loja que ela goste, estipule um valor ou deixe o valor em aberto para escolher o que ela quiser. Afinal, toda mulher não gosta de fazer umas comprinhas, ela vai gostar bastante, pode apostar.

Joias

Joias são presentes encantadores, além de ser de muito bom gosto, qualquer mulher gosta de ser presenteada com uma linda joia, ela vai ficar muito feliz. Você pode escolher um momento especial para preteá-la, como, por exemplo, em um jantar a dois, vai ser um momento muito especial e inesquecível.

Viagem

Esse além de ser um presente bem inesperado, você também vai poder usufruir junto com ela. Se você estiver na dúvida sobre o destino você pode escolher algum lugar que ela sempre quis conhecer, ou algum local em comum que os dois gostariam de ir.

Com certeza esse fazer ser um presente inesquecível, vai render muitas fotos e boas memórias. E ela vai ficar completamente desacreditada e feliz com esse presente surpreendente.

Chocolates

Os chocolates é uma verdadeira paixão, não quem não goste de um bom chocolatinho. E se sua namorada, crush ou esposa é uma chocólatra assumida, ela vai te amar mais ainda por presenteá-la com algo que ela gosta tanto.

Lembre-se de fazer uma bela cesta com os melhores chocolates, ser de qualidade é algo indispensável na hora de comprar os chocolates.