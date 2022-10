Presidente Bolsonaro elogia atuação do candidato Padre Kelmon

O presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou nesta sexta-feira, 30, a atuação do candidato do PTB ao Palácio do Planalto, Padre Kelmon, no debate realizado pela TV Globo na noite desta quinta-feira, 29. Na ocasião, os dois fizeram uma dobradinha, e Kelmon protagonizou embates com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto.

“Ontem tivemos o debate da Globo, acho que tudo correu bem, é um local em que eu não me sinto bem, estar lá no Projac. Fui cumprir tabela lá, acho que fiz a minha parte. Acho que o padre foi muito bem. O nível de algumas pessoas ali é baixíssimo, mas, vida que segue”, declarou Bolsonaro, em transmissão ao vivo nas redes sociais, a dois dias do primeiro turno.

Após o debate, a campanha de Bolsonaro avaliou que Padre Kelmon “funcionou muito bem” ao conseguir “tirar Lula do sério”. Aliados disseram ao Broadcast Político terem considerado o desempenho do presidente mais positivo que negativo, pelo fato de ele não ter se descontrolado, mas lamentaram a dificuldade em falar “para fora da bolha”.