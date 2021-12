Presidente da ACIAMAR Regional fala na reunião da Câmara Municipal de Durandé

Por Devair G. Oliveira

Em reunião realizada ontem 07/12/2021 na Câmara Municipal de Durandé/MG presidida pelo vereador Antônio Ramos de Souza Neto (Tonico), com presença expressiva de funcionários da educação e saúde onde importantes Projetos de Leis foram apresentados, dentre eles a distribuição do rateio de sobra de recursos provindos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ao final de cada ano e quando há um interesse por parte do gestor municipal.



Usando da Tribuna da Câmara Municipal de Durandé o Presidente da ACIAMAR Regional apresenta a associação. “Excelentíssimo Senhor Antônio Ramos de Souza Neto (Tunico), Presidente da Câmara Municipal de DURANDÉ, através do qual, cumprimento os demais Vereadores, Autoridades, público presente nesta casa e os que acompanham através das MÍDIAS DIGITAIS, em primeiro lugar agradeço a oportunidade para pode falar sobre um assunto de GRANDE INTERESSE e de FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA para o município de DURANDÉ e para a nossa REGIÃO”. Destaca Aloísio.

Dando prosseguimento Aloísio falo sobre o surgimento da ACIAMAR que foi constituída por um GRUPO DE EMPRESÁRIOS DE MANHUAÇU E REGIÃO, que se reuniu inicialmente no dia 07 de abril de 2020 para debater sobre os impactos provocados pela SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS devido a PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. REUNIRAM PARA DISCUTIR OS IMPACTOS, definir o FOCO DO PROBLEMA e BUSCAR SOLUÇÕES.

A PREMISSA é:

TODA ATIVIDADE COMERCIAL É ESSENCIAL PARA A ACIAMAR REGIONAL!

Nossa missão é PROMOVER o DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL.

Estamos em busca de PARCEIROS para ATINGIR ESSE OBJETIVO.

“Precisamos UNIR FORÇAS e estamos visitando os municípios da região mostrando os objetivos e somando parcerias e quem poderá participar dessa UNIÃO? Comerciantes, industriais, agricultores, prestadores de serviços, consumidores, todos juntos com o mesmo objetivo dando preferência às empresas da cidade e da nossa região”. Diz Aloísio

O presidente destaca que quando você prestigia o comércio local comprando na sua cidade, você está colaborando para a criação de mais vagas de trabalhos e com isso o município arrecada mais e tem mais recursos para a saúde, educação e emprego.

Quem pode associar:

Prestador de serviços, empresa Ltda., empresa individual, Mei, qualquer cidadão, mesmo você não tendo empresa registrada.

O que preciso fazer para ser um Associado? BASTA QUERER!

ACIAMAR fez parceria com vários empresários que querem ajudar as pessoas e por tanto a ACIAMAR não cobra mensalidade.

NÃO PRECISA PAGAR E AINDA PODERÁ USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DE SER ASSOCIADO!

“Temos vários PROJETOS de fundamental importância para o DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, PARCERIAS, CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, estimulo para que as pessoas comprem em EMPRESAS, CONTRATEM SERVIÇOS E CONSUMAM produtos da nossa CIDADE E REGIÃO, e diante o exposto solicito o empenho e dedicação de cada um dos senhores vereadores para que possamos associar o máximo de Comerciantes, Industriais, Agricultores e Prestadores de Serviços de DURANDÉ na nossa Associação Regional, encerrando quero agradecer todos os vereadores, autoridades, público presente nesta casa e aos que acompanharam através das Mídias Digitais”. Finaliza Aloísio

Importantes indicações foram aprovadas

O cabo Weber da polícia Militar falou sobre Segurança Pública e trouxe importantes dicas para os moradores de Durandé que tem uma zona rural muito extensa com 7 povoados e dois distritos, São João da Figueira e São José da Figueira, maior que muitos municípios da região, o policial Weber trouxe dados importantes da criminalidade onde neste ano Durandé alcançou o primeiro lugar em redução de criminalidade superando 97 municípios que fazem parte da 12ª Região Militar, sediada na cidade de Ipatinga, é a Unidade responsável perante o Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pela coordenação, controle e emprego operacional de sete Unidades de Execução Operacional, sendo elas: 11º Batalhão de Polícia Militar (Manhuaçu), 14º Batalhão de Polícia Militar (Ipatinga), 26º Batalhão de Polícia Militar (Itabira), 58º Batalhão de Polícia Militar (Coronel Fabriciano), 62º Batalhão de Polícia Militar (Caratinga), 17ª Companhia de Polícia Militar Independente (João Monlevade) e 21ª Companhia de Polícia Militar Independente (Ponte Nova). Os 97 municípios, cuja população total é de quase 1.900 mil pessoas, e Durandé foi o primeiro colocado na diminuição de crimes.