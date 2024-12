Presidente da Câmara Carlos Renato Schuenck é o novo prefeito de Durandé

ORDEM DO DIA: a Câmara Municipal de Durandé reuniu-se hoje 11/12/2024, para cumprir determinação judicial no Processo 5003954-71.2024.8.13.0395, onde determinou o afastamento imediato do prefeito em exercício Sr. Adriano Alves Feitosa, e tal fato foi comunicado da Câmara Municipal através da Oficia-la de justiça conforme notificação.

O presidente passa a palavra a vice-presidente Michelle para que assuma a presidência e os demais atos dessa reunião, a vereadora Michelle Aparecida Alves Silva, no cargo de presidente declara: conforme decisão judicial e no uso de minhas atribuições legais emposso o vereador Carlos Renato Schuenck no cargo de prefeito do município de Durandé, nos termos da Lei Orgânica, Regimento Interno e demais leis. A presidente Michelle convida o prefeito Carlos Renato Schuenck para prestar compromisso legal conforme Art 88. §1.º da Lei Orgânica.