Presidente da Câmara de Manhuaçu reclama mas não responde Ofício

S.O.S BR 262

O presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu, Sr. Cléber Benfica, divulgou na tarde de hoje (01) um vídeo nas redes sociais se dizendo “indignado como qualquer um Manhuaçuense, isso é triste para Manhuaçu”.

O vídeo é para comentar sobre uma ordem judicial contra o Atacarejo, localizado na BR 262, que teve sua entrada interditada. Segundo informações colhidas com o gerente e relatado pelo Presidente da Câmara, “foi uma ordem judicial que o DNIT chegou aqui e já colocou esse guard rail aqui para cercar, impedir que entre aqui os clientes de carro, bicicleta, enfim ou de moto”.

O problema é que o assunto antigo e requer atitude dos políticos da cidade.

O município de Manhuaçu (MG) é destaque como a cidade mais importante do eixo Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), sendo polo para o desenvolvimento e progresso. A cidade se desenvolveu em função da Rodovia BR-262.

Há muitos anos o município vem sofrendo com o crescimento desordenado às margens da Rodovia BR-262, com acessos perigosos, constantes acidentes, trânsito caótico e uma ocupação irregular, mas fundamental para a economia do Município.

Em Ofício 0005/2021, PROTOCOLO GERAL 281/2021, encaminhado pela ACIAMAR REGIONAL para a Câmara Municipal de Manhuaçu, no dia 09 de setembro de 2021, foi feito o pedido de uma Carta de Apoio ou Posicionamento dos vereadores sobre um estudo de viabilidade de eventual municipalização/desafetação da Rodovia BR-262, no perímetro urbano de Manhuaçu (MG).

A eventual municipalização/desafetação da Rodovia BR-262, no perímetro urbano de Manhuaçu (MG), é uma forma de garantir o direito à moradia e à liberdade de profissão já consolidados com o tempo, os quais são responsáveis por movimentar o comércio e o desenvolvimento do Município de Manhuaçu.

Acontece que mesmo com o pedido de urgência, a Câmara Municipal de Manhuaçu não respondeu o Ofício e no dia 29 de novembro, quase 3 meses após o primeiro pedido, a ACIAMAR REGIONAL encaminhou outro Ofício, 0007/2021, PROTOCOLO GERAL 380/2021 reiterando o pedido anterior.

Para acelerar o processo e não perder mais tempo, a ACIAMAR REGIONAL encaminhou no mesmo dia, um Ofício – REQUERIMENTO 008250/2021, para a Prefeitura Municipal de Manhuaçu, pedindo providências para que o município de Manhuaçu envie uma CARTA DE INTENÇÃO à Autarquia do DNIT relatando possuir interesse em um estudo de viabilidade de eventual municipalização/desafetação da Rodovia BR-262, no perímetro urbano de Manhuaçu (MG).

O problema precisa de diagnóstico e solução.

Redação de ACM Notícias