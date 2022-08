Primeira semana de vacinação antirrábica tem grande adesão

A Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos continua, somente na última semana foram vacinados mais de 1.700 animais, nos distritos de Dom Corrêa e São Sebastião do Sacramento. No último sábado foi realizado o Dia D de vacinação na sede dos dois distritos.

A Coordenadora da Vigilância Ambiental, Emilce Estanislau Muniz, fala sobre o trabalho da equipe de agentes de endemias. “Estamos com um trabalho intenso, onde os nossos agentes estão indo nas propriedades rurais, acompanhados dos agentes de saúde, para vacinar os cães e gatos das localidades. Foram vacinados 1.181 cães e 222 gatos na área rural. Na área urbana de Dom Corrêa e Sacramento, foram mais 299 cães e 78 gatos. Totalizando nesta primeira semana 1.480 cães e 300 gatos vacinados”.

Nesta semana começa a vacinação na zona rural de São Pedro do Avaí e Vilanova, e no sábado (20/08) é o Dia D na sede dos dois distritos, no Postos de Saúde, das 8 às 16 horas. A campanha vai até o dia 17 de setembro em Manhuaçu.

Se informe com o seu agente de saúde e confira o cronograma completo em www.manhuacu.mg.gov.br

SECOM Prefeitura de Manhuaçu