Primeiro Dia de Campo é realizado na comunidade de Palmeiras

Após dois anos de pandemia, a Prefeitura de Manhuaçu e a EMATER-MG, em parceria com entidades que cuidam do homem do campo, retornaram com as atividades presenciais durante o primeiro Dia de Campo na comunidade de Palmeiras, nesta quinta-feira (24). A recepção aconteceu na propriedade do Sr. José Antônio e Dona Lora, no Córrego do Rochedo.

A prefeita Imaculada esteve presente, bem como o secretário de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente, Sandro Tavares, e a vereadora Eleonora. Participaram ainda do Dia de Campo em Palmeiras o gerente regional da EMATER-MG, Romulo Matosinhos, patrocinadores e apoiadores do evento, além de dezenas de produtores rurais da comunidade.

Em 2021, graças ao empenho da equipe da EMATER-MG, os Dias de Campo foram realizados de forma virtual. Em 2022, com um melhor controle da pandemia, os eventos voltaram a ser presenciais. “Estamos muito felizes com esse retorno presencial dos eventos. O homem do campo demanda cuidados e, no nosso governo, estamos voltando os olhos para suas necessidades. Os Dias de Campo são exemplo de parceria e capacitação para nossos produtores e trabalhadores rurais”, comentou Sandro.

Durante o evento, foram abordados temas como “análise do solo e nutrição do cafeeiro” e “colheita e qualidade do café”. A terceira palestra, que trataria “contenção de enxurradas em estradas rurais”, não foi realizada devido às fortes chuvas que caíram durante o Dia de Campo e atrapalharam a logística.

De acordo com Matosinhos, os temas abordados foram escolhidos diretamente pela comunidade. “Essa interação com os produtores é importante. Desta forma, conhecemos suas necessidades e trazemos conhecimento de acordo com o que desejam. O Dia de Campo é o momento de troca de experiências e melhor capacitação dos trabalhadores com os extensionistas”, finalizou.

A Prefeitura de Manhuaçu disponibilizou serviços da Secretaria de Saúde e do CRAS Itinerante.

PROGRAMAÇÃO

A Comunidade de Palmeiras foi a primeira a receber o Dia de Campo. No dia 10 de março, haverá “Encontro da Mulher Rural”, na comunidade de Vila de Fátima, que também faz parte da programação da EMATER-MG em parceria com a Prefeitura.

Os próximos Dias de Campo serão realizados em Santo Amaro (11/03), Monte Alverne (18/03), Palmeirinha (25/03), São Domingos (01/04), Manhuaçuzinho (20/04), Gavião (29/04), Soledade (06/05) e Raiz (16/09).

SECOM Prefeitura de Manhuaçu