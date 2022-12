Prisão de Cacique Tserere revolta manifestante contra diplomação de Lula

Manifestantes dizem que índio foi preso injustamente a mando de Alexandre de Moraes

Os manifestantes que estão posicionados em frente ao Palácio da Alvorada denunciam que o índio Xavante Cacique Tsererê foi preso nesta segunda-feira (12) pela Polícia Federal.

Inconformado com a prisão os manifestantes se deslocaram para a sede da Polícia Federal em Brasília em protesto contra a prisão do índio. Há registro de depredação e até carros queimados. A Polícia Militar do Distrito Federal confirma que o protesto tem como motivação a prisão do indígena.

Segundo uma moça eles agora mecheram em um vespero, vai aparecer índio agora em Brasilia de todos os lados, o protesto fica a poucos quilômetros de onde está hospedado o presidente eleito Lula. O hotel teve a segurança reforçada pelo batalhão de choque da PMDF e falam em até retirar o Lula por helicóptero.

O Cacique, ganhou notoriedade por se posicionar contra o ex presidente e contra Alexandre de Moraes, segundo manifestantes, foi preso após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o cacique chama Lula de “bandido” e afirma que o petista “só vai governar por cima do meu cadáver”.

Também já circulam na internet vídeos do protesto no momento da prisão do indígena. Veja: