Professores de São João do Manhuaçu recebem o abono do Fundeb R$ 2.119.595,75 PARA A EDUCAÇÃO

Abono do Fundeb R$ 2.119.595,75 PARA A EDUCAÇÃO

Durante a confraternização dos profissionais da educação municipal, realizada pela Secretaria Municipal de Educação de São João do Manhuaçu além da comemoração pelos resultados alcançados em 2021 a festa ficou marcada pela entrega simbólica realizada pelo Prefeito Sérgio Camilo de um cheque referente ao rateio de R$ 2 milhões e 119 mil reais do Fundeb para os professores.

Com aprovação da Câmara Municipal, o Prefeito Sérgio Camilo sancionou um projeto de lei que concedeu abono salarial aos servidores da Educação, o Abono – Fundeb. O pagamento é destinado aos profissionais da educação que recebem pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Segundo o Prefeito Sérgio Camilo, além do reajuste concedido neste ano, foi feito o rateio de R$ 2.119.595,75 (dois milhões, cento e dezenove mil e quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) – valor previsto para atingir a aplicação obrigatória de 70% dos recursos do FUNDEB para a remuneração dos profissionais da educação básica.

“O município já estava estudando as possibilidades de oferecer um abono aos profissionais da educação. Com os cálculos finalizados, estamos fazendo o pagamento do abono, que valoriza aqueles que tiveram diversos enfrentamentos para conseguir cumprir as suas atribuições durante o período de atividades remotas”, destacou o prefeito Sérgio Camilo.

No evento de confraternização, que teve como tema “Festa a Fantasia”, o Prefeito Sergio Camilo agradeceu a Secretária Municipal de Educação Elaine Maciel e todos os profissionais da área pela dedicação e trabalho ao longo de 2021.