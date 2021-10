Profissionais do SAMU realizam treinamento para início das atividades

Em ato simbólico realizado nesta segunda-feira (18), na Câmara Municipal, profissionais do SAMU – 192 / CIDESTE realizaram treinamento, que precede o início do serviço público em saúde em Manhuaçu. Condutores/socorristas, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos estiveram entre os presentes.

Além dos integrantes das equipes de saúde, participaram do ato solene a prefeita Imaculada; superintendente regional de Saúde, Juliano Estanislau; presidente do SAMU, Edson Teixeira Filho; promotor de Justiça, Reinaldo Pinto Lara, representante do comandante da 2ª Cia do Corpo de Bombeiros , tenente Garcia; secretária municipal de Saúde, Ana Lígia de Assis Garcia; secretário executivo do SAMU, Denys Arantes Carvalho; e o presidente da Câmara Municipal, vereador Cleber Benfica.



O Treinamento Básico Introdutório (TBI) simula situações de ocorrências que necessitam do empenho de ambulância. São ministradas aulas de suporte básico de vida, suporte avançado de vida, traumas e emergências clínicas além de orientações quanto aos atendimentos, protocolos e fluxos assistenciais da Rede de Urgência na Macrorregião Sudeste.

Para a prefeita Imaculada o momento é de agradecimento. “Quero a Deus e a todos os envolvidos nesse processo. É um marco não só para Manhuaçu, mas também para toda a região. A sociedade vai perceber a melhoria no atendimento da urgência e emergência. Hoje é um dia muito especial, de gratidão e de muita esperança. O SAMU está chegando para revolucionar a saúde em nossa região e em especial em nossa cidade”, comemorou.

O presidente do SAMU, Edson Teixeira Filho, destacou que o treinamento para a equipe é contínuo. “Temos uma estrutura de ponta. Nosso objetivo é entregar o melhor serviço público em saúde possível. Para isso, vamos trazer para esta regional toda a tecnologia e expertise necessária”, garantiu Edson.

O SAMU – 192 CIDESTE é ousado e vai transformar o atendimento médico, principalmente em situação de urgência ou emergência na região. Com o anúncio feito pelo Governo de Minas, de ampliação do atendimento do SAMU para outras microrregiões do estado, incluindo a micro Leste do Sul da qual Manhuaçu faz parte, a população regional passa a ser assistida por um serviço que tem como a principal marca salvar vidas.



O superintendente regional de Saúde, Juliano Estanislau explica que o SAMU foi projetado para atender todos os 23 municípios da microrregião de forma igualitária, da mesma forma na microrregião de Viçosa e em Ponte Nova. “As bases são distribuídas de forma estratégica para que possa atender tanto a população do município que sedia essa base como aquelas circunvizinhas”, completou.

A macrorregião contará com quatro Unidades de Suporte Avançado (USAs), distribuídas nos polos das microrregiões, sendo duas em Manhuaçu, uma em Ponte Nova e uma em Viçosa, além de 19 Unidades de Suporte Básico (USBs) nos seguintes municípios: Abre Campo, Ipanema, Lajinha, Manhuaçu (2), Manhumirim, Matipó, Mutum, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu, Alvinópolis, Jequeri, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, São José do Goiabal, Araponga, Teixeiras e Viçosa.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu