Programa de empregabilidade e treinamento orienta 5 mil jovens por mês que buscam pelo primeiro emprego

Iniciativa da Prepara Cursos ensina sobre as novas demandas do mercado de trabalho e como colocar esses conhecimentos em prática

São José do Rio Preto (SP), outubro de 2024: Essenciais, os programas de empregabilidade para jovens têm uma importância crucial em diversas dimensões, sendo elas sociais, econômicas e, principalmente, para o próprio indivíduo. Este tipo de iniciativa é um instrumento poderoso para ajudar jovens a se integrarem de maneira produtiva ao mercado de trabalho. Entre os benefícios, tais ações impactam na redução do desemprego juvenil, no desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, também chamadas de “soft skills”, que são necessárias para o ambiente profissional, além de uma conexão entre o trabalho e a educação. Atuando com este foco, a Prepara Cursos, rede de ensino profissionalizante, investe no JET – um programa que visa atender as necessidades tanto de quem deseja conquistar o primeiro emprego, quanto para as empresas que estão com escassez de mão de obra.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua Trimestral, divulgada em 15 de agosto pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que a taxa de desemprego na faixa etária de 18 a 24 anos caiu de 16,8% no primeiro trimestre de 2024 para 14,3% no segundo trimestre deste ano. Lembrando que esta porcentagem equivale a 2,2 milhões de brasileiros. Além disso, o nível de desocupação de jovens com esta idade é de 16,6%, menor índice se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Mensalmente, por meio do JET, a Prepara Cursos orienta mais de 5 mil jovens nas mais de 200 escolas da marca, que pertence ao Grupo MoveEdu, em diferentes estados brasileiros. O projeto foi criado com base em um outro programa que já existia, mas aprimorando todo o conteúdo e o treinamento. “Essa iniciativa foi fundamentada no que os interessados, entre 13 e 18 anos, buscam no momento de arrumar um emprego, sem ter experiência ou orientação alguma sobre este universo. Com duração de sete dias, o projeto abrange a elaboração do currículo de forma correta, marketing pessoal voltado ao tipo de roupa e como se comportar em uma entrevista, como se apresentar e dicas de dinâmicas de grupo mais comuns em processos seletivos. É gratuito, pedimos apenas a doação de um quilo de alimento não perecível que é doado para uma entidade social”, explica o diretor nacional da Prepara Cursos, Camilo Carvalho.

Em seguida, há uma gama de conteúdo sobre as profissões mais desejadas. A Prepara Cursos também possui uma ferramenta autoral de teste de orientação profissional e autoconhecimento, para que o participante possa saber qual a personalidade vocacional, dividida em realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. Isso possibilita ao jovem se autoconhecer – o que gosta, o que evita e quais áreas mais recomendadas para o seu perfil. “Após participarem do programa, muitos se tornam nossos alunos, buscando por cursos profissionalizantes que possam ajudar em suas aptidões profissionais. Hoje, oito em cada 10 estudantes são encaminhados para o mercado de trabalho, graças às parcerias que temos com empresas de diferentes segmentos”, ressalta Camilo Carvalho.

Um exemplo de sucesso do programa JET é a escola localizada em São José do Rio Preto, no interior paulista. Segundo o franqueado, Andrei Dalachi Orlandi, o programa de empregabilidade recebe, em média, 70 jovens por mês, com idade entre 14 e 17 anos, das classes C e D. “Durante o projeto, intercalamos conteúdos entre hard e soft skills. Por exemplo, ensinamos sobre Excel e liderança; Word e conceitos de projeto de vida, mesclando conhecimento de ferramentas e comportamentais. No meio do caminho, conseguimos encaminhar os alunos para vagas, sempre com foco no primeiro emprego, para as empresas que temos parceria, sem nenhum custo envolvido”, comenta.

Nesta escola da Prepara Cursos, os cursos mais procurados após o treinamento são de operador de computador e administração. “Eu sempre digo que esses jovens não buscam por cursos e sim por uma mudança de vida e é isso que fazemos questão de entregar. O curso profissionalizante é apenas o meio, o que entregamos é a empregabilidade. Nossa meta é o resultado do aluno, para entender de fato quais são as necessidades dele no mercado de trabalho. É um projeto de vida, que auxilia na questão social, com destinos impactados positivamente”, finaliza o franqueado.

Sobre a Prepara Cursos:

A Prepara Cursos é uma franquia de ensino fundada em 2004, que oferece mais de 100 cursos profissionalizantes nas modalidades presencial e à distância. Entre eles, há opções de formações livres nas áreas da Informática, Linguagem, Tecnologia, Marketing, Design, entre outras, nas modalidades presencial e EAD. Além dos cursos profissionalizantes, a instituição também disponibiliza graduação e pós-graduação à distância e semipresencial nas áreas da Programação, Pedagogia e Marketing. Pertencente ao Grupo MoveEdu, atualmente a marca conta com mais de 200 escolas em diferentes regiões brasileiras, que juntas somam mais de 70 mil alunos.