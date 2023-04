Programa social capacita mulheres no segmento automotivo

O grande objetivo do “Alúmina Pro” é capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade para inseri-las no mercado de trabalho

A Norton Abrasivos desenvolveu o “Alúmina Pro” e convidou como parceiros Axalta Brasil, Escola do Funileiro, a ONG Hamburgada do Bem e a CarMob para unir forças neste programa que visa qualificar mulheres que vivem em condições vulneráveis e são as principais mantenedoras de suas famílias. A capacitação será focada no desenvolvimento de habilidades para atuação no segmento automotivo.

O “Alúmina Pro” reforça a importância de recuperar a autoconfiança destas mulheres, majoritariamente negras, resgatando-as de vulnerabilidades e permitindo fazer um trabalho qualificado, além de criar um ambiente para que elas se sintam acolhidas, protegidas e prontas para reconstruírem suas vidas.

Como parte das comemorações do Dia Internacional das Mulheres, celebrado em 8 de março, as empresas organizaram um evento que marcou o início das atividades do primeiro grupo a receber o treinamento. O evento aconteceu na sede da Norton Abrasivos, em Guarulhos, e na sequência as mulheres iniciaram a primeira aula na Escola do Funileiro, escola de educação técnica que já formou 50 mil alunos em diversas áreas da mecânica automotiva desde a sua fundação.

Para Sandra Nalli, CEO e fundadora da Escola do Funileiro, edtech de impacto social que forma funileiros, o projeto vai além da formação. “Queremos que essas mulheres vençam a barreira do medo e do preconceito. Afinal, não oferecemos apenas um curso, é muito mais do que isso. Iniciativas como esta mudam a realidade do País, gerando mais empregos e renda. É assim que modificamos a vida das pessoas, com uma profissão. Do mesmo jeito que a minha vida um dia se modificou”.

A primeira turma do programa treinará 10 mulheres residentes em Guarulhos (Grande São Paulo), que receberão capacitação técnica nas áreas de pintura automotiva, lixamento, polimento e colorimetria. Elas terão aulas presenciais com os técnicos e especialistas das empresas, além de atividades práticas e palestras até o mês de maio, sendo certificadas ao final como funileiras. As empresas parceiras farão indicações e darão todo o suporte necessário no processo de recolocação. Além dos treinamentos, as mulheres selecionadas recebem bolsa-auxílio com transporte, alimentação, materiais e roupas inclusos.

Apesar das empresas do segmento automotivo se esforçarem para aumentar a inclusão de mulheres neste setor, os números da pesquisa “Diversidade no Setor Automotivo”, da Automotive Business, mostram que as ações que promovem a diversidade no segmento precisam melhorar. Segundo a pesquisa, a participação das mulheres no setor automotivo não aumenta desde 2017, elas enfrentam barreiras para os cargos de liderança e ainda há desigualdade salarial: em 2019, por exemplo, a média salarial das mulheres era 23% menor do que a dos homens. Nas organizações, as mulheres ocupam cerca de 20% do quadro total de colaboradores. Na alta liderança, apenas 12% ocupam o cargo de vice-presidente ou de presidente e a maior equidade entre homens e mulheres é notada nos cargos de aprendiz, trainee e estagiário.

“É muito especial participar deste processo de transformação de mulheres, que já são tão fortes, pois muitas delas cuidam de suas casas e criam sozinhas seus filhos. Elas precisam de uma oportunidade e o objetivo do ‘Alúmina Pro’ é criar esse ambiente de acolhimento e preparar essas mulheres para o segmento automotivo, ramo que ainda é marcado pela presença predominante de homens”, comenta Mirca Neves, Gerente de Vendas Automotivo da Norton Abrasivos, que prevê a condução de mais três turmas ao longo do ano.

“Como uma empresa de soluções inteligentes para o segmento automotivo, a Axalta se orgulha de apoiar um programa que eleva a pintura dentro da indústria automotiva, avança as mulheres na liderança e diversifica os talentos do mercado. O que o projeto oferece é exatamente o que o mercado precisa: mulheres com habilidades de mão-de-obra especializada, técnica e diferenciada”, comenta Marcus Vinicius Lima, Diretor de Repintura da Axalta.

“O que a gente busca fazer com o projeto é empoderar as mulheres. Permitir que elas possam escolher quem querem ser para onde desejam ir. E o primeiro passo que vamos oferecê-las para isso é a qualificação. Ao final, o nosso desejo é que as mulheres sejam um exemplo para futuras turmas e outras mulheres ao redor do Brasil”, finaliza Johnny Robert, Diretor da Hamburgada do Bem.

Pessoas interessadas em participar das próximas turmas podem entrar em contato com a ONG Hamburgada do Bem, que é responsável pelo processo de pré-seleção, através do e-mail: lucas.alves@hamburgadadobem.com.br