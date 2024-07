Projeto “Escola no Cinema” leva centenas de crianças ao Cine Teatro João Bracks em Manhuaçu

A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Educação de Manhuaçu, MG, lançou com sucesso o projeto “Escola no Cinema”, proporcionando a centenas de crianças a experiência mágica de assistir a um filme na telona. No último evento, cerca de 300 crianças da rede municipal de ensino tiveram a oportunidade de assistir ao filme “Divertidamente 2” no Cine Teatro João Bracks.

O Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Daniel Vieira Ferreira, destacou a importância do projeto para a comunidade. “A nossa intenção sempre foi levar um pouco de alegria para as crianças e proporcionar a elas a experiência do cinema. Hoje tivemos cerca de 300 crianças aqui, e ao realizar um levantamento, descobrimos que 40% delas nunca tinham ido ao cinema. Isso mostra a relevância do nosso trabalho em oferecer oportunidades de lazer e cultura para essas crianças,” comentou Ferreira.

Após a exibição do filme, as crianças seguiram para a Praça Cordovil Pinto Coelho, onde visitaram a exposição “Dinossauros Mundo Jurássico”. Esta iniciativa, também organizada pela Secretaria, tem sido um grande sucesso e atraiu a atenção de toda a comunidade.

Ferreira explicou que o objetivo dos projetos é incluir cada vez mais crianças da zona rural. “Conseguimos, de imediato, contratar mil ingressos. Inicialmente, é um número pequeno, mas futuramente vamos aumentar essa quantidade. Foram crianças do quarto e quinto ano que participaram. O objetivo é que, após a visita, elas possam desenvolverem produções de texto em suas escolas contando a história de como foi a viagem. Acredito que será um momento mágico para elas, com o intuito de trazer desenvolvimento cultural para o município de Manhuaçu de forma séria e objetiva,” afirmou.

O secretário também enfatizou a importância do apoio recebido para a realização do projeto. “Gostaria de agradecer a prefeita Maria Imaculada Dutra, que está sempre nos apoiando e acreditando no nosso trabalho. Sem os parceiros da Secretaria e a equipe brilhante que trabalha incansavelmente, nada disso seria possível,” concluiu.

O projeto “Escola no Cinema” demonstra o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento cultural e a promoção de atividades educativas e recreativas para as crianças de Manhuaçu, proporcionando a elas experiências enriquecedoras e inesquecíveis.