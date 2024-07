Proprietários do loteamento Cristal Bandeira visitam a Fundação Cristiano Varella em Muriaé

Na tarde desta quinta-feira (25) em Muriaé-MG, aconteceu o encontro dos proprietários do loteamento Cristal Bandeira com o fundador da Fundação Cristiano Varella, mais conhecido como Hospital do Câncer de Muriaé, o ex-senador Lael Varella.

O encontro contou com as presenças do deputado federal Misael Varella, dos irmãos Rubens e Lúcio Wellerson, Aloísio Campos e Adiel Souza.

Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Manhuaçu fez a doação de uma área institucional da Prefeitura de Manhuaçu, no loteamento Cristal Bandeira.

O terreno doado à Fundação Cristiano Varela, tem uma localização privilegiada e estratégica, fica a menos de 10 minutos do centro da cidade com acessos pelo trevo da Zebu e pelo bairro Alfa Sul, ao lado da Faculdade de Medicina / Unifacig.

A doação é de uma área de 10.248,71 m² ao lado do loteamento Cristal Bandeira para a Fundação Cristiano Varella, que administra o Hospital do Câncer em Muriaé.

“É com imensa alegria que fazemos parte deste projeto em terras da propriedade da família”, relata Rubens Mendes Wellerson, filho de Dona Dione Mendes Wellerson.

“Meu pai nasceu aqui, criou toda a nossa família aqui e morreu há 18 anos, mas deixa aqui o seu legado para Manhuaçu”.

O seu irmão Lúcio Mendes Wellerson também participou do encontro em Muriaé.

A construção do hospital oncológico em Manhuaçu será um marco para a saúde do município e um ganho extremamente importante para as pessoas que buscam o atendimento oncológico na região, que hoje tem que se deslocar e muitas das vezes se alojar na cidade de Muriaé ou se internar na instituição para tratamento de sua doença, o que desgasta não só o paciente, mas todos os familiares.

Além das facilidades e comodidades para o tratamento, um número muito maior de pessoas poderá ser atendida.