PSD escolhe Aloísio como pré-candidato a prefeito de Manhuaçu

Gestor empresarial Aloísio Campos concorrerá à prefeitura da cidade

PSD Manhuaçu organizou na noite desta terça (11/06) um ato político com filiados para lançar pré-candidatura do gestor empresarial Aloísio Campos Moreira Jr a prefeito de Manhuaçu.

Foto deputado Misael Varella e Aloísio Campos.

A pre-candidatura do Aloísio tem apoio do Deputado Federal Misael Varella, da Fundação Cristiano Varella (Hospital do Câncer de Muriaé).

Atualmente gestor do Grupo Fiat e Volkswagen, Aloísio é conhecido por sua atuação destacada no mundo empresarial, tem experiência de mais de 25 anos em gestão de grupos de grande porte, uma delas a Navelli Fiat localizada no Bairro Bom Jardim em Manhuaçu.

Aloísio traz consigo não apenas sua experiência em gestão, mas também uma rede de contatos e recursos, disposto a dedicar seus esforços para contribuir com o crescimento e desenvolvimento de Manhuaçu.

Segundo Aloísio, “Não sou político. A vantagem de estar fora da política é estar livre dos vícios que a grande maioria dos políticos que estão lá dentro tem. Acredito que podemos construir um futuro melhor para o nosso município, através de uma política séria, com honestidade e compromisso com o desenvolvimento econômico e social”, afirmou Aloísio Campos.

Para o presidente do PSD Manhuaçu, Adiel Souza, a pré-candidatura de Aloísio Campos representa um marco importante na trajetória do partido. “Sua expertise e visão empreendedora serão fundamentais para impulsionar nossos projetos. Com Aloísio Campos, o PSD Manhuaçu projeta um futuro promissor, pautado na busca por soluções inovadoras e no compromisso com o progresso local”, destacou o presidente.

Foto: Adiel e Misael Varella

Por ACM Notícias.