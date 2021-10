Publicado edital de acordo precatório para recebimento de crédito em curto prazo

Oportunidade abrange somente credores de precatório. Inscrições serão feitas no site do TJMG de 25 de outubro a 10 de novembro

A Prefeitura de Manhuaçu publicou decreto municipal nº 153/2021, na última sexta-feira (18), e edital que permite aos credores de precatório interessados em receber seus créditos em curto prazo. Para isso, devem apresentem proposta de desconto entre 25% a 40% do valor a receber.

As inscrições podem ser feitas entre 25 de outubro e 10 de novembro de 2021, através de formulário eletrônico no sitio eletrônico do TJMG.

A iniciativa da Procuradoria do Município, em conjunto com o TJMG, através da Central de Conciliação de Precatórios (CEPREC), tem por objetivo pagar os credores e, com isso, injetar recursos na economia local.

Somente quem tem precatório a receber pode se inscrever, conforme requisitos previstos no edital de acordos.

A Prefeitura disponibilizará aproximadamente R$ 3 milhões em pagamentos destes títulos.

De acordo com a lista de precatórios, pelo menos 30 credores, entre pessoas e entidades podem se beneficiar com a iniciativa.

Quer saber se você pode ser um dos beneficiados, consulte através deste link – https://url.gratis/jqSNt4

Mais informações pelo telefone (33) 3339-2725.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu