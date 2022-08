Quais as diferenças entre as cafeteiras existentes?

Como não falar das cafeterias em um país apaixonado por café? Elas são bem comuns em estabelecimentos como padarias e cafeterias e também em escritórios para uso dos funcionários e até mesmo em consultórios médicos para pacientes, mas será que você sabe escolher a ideal para sua casa? Então, se você se interessou em saber mais sobre todas elas fique até o final deste artigo conosco, pois você vai receber muita informação legal.

Se você está pensando em comprar uma cafeteira é importante pesquisar muito sobre cada uma delas e ver qual irá atender melhor às suas necessidades. Hoje em dia existem cafeterias que oferecem diferentes funções. Mas, por trás de toda essa modernidade e diversas funções no mercado, os valores também acabam mudando de acordo com o que a máquina promete.

Além de terem várias funções, elas também ajudam a decorar a cozinha ou o seu cantinho do café deixando-o ainda mais bonito e charmoso. Se você está muito na dúvida sobre qual cafeteira comprar, aqui selecionamos algumas das mais usadas pelos brasileiros para você poder decidir qual vai te atender melhor e quem sabe você já se interessa por alguma e realiza a compra da sua tão sonhada cafeteira. Veja abaixo todas as informações necessárias.

Qual a diferença entre o café coado e o expresso?

Para te ajudar a saber qual a cafeteira que mais vai te atender melhor, você precisa saber de algumas diferenças e a principal é, diferindo o café expresso do café coado. Então para sanar melhor suas dúvidas vamos diferenciar cada um deles nesta etapa do artigo.

O café coado, como o próprio nome sugere, passa por um processo que é preciso coar na hora do preparo, onde o pó do café fica em repouso e um filtro, depois é passado a água, na qual vai dar origem ao café.

Já no caso do café expresso, a água passa por uma pressão maior que faz com que o aroma e sabor do café fique mais intenso. Dessa forma ele fica com o gosto muito mais forte do que o café coado.

Quais são os tipos de cafeteiras existentes atualmente?

Atualmente no mercado é possível encontrar uma variedade muito grande de cafeteiras, que fica ainda mais difícil escolher qual vai atender às suas necessidades sem gastar muito.

Logo abaixo você poderá ver quais são as principais diferenças de algumas cafeteiras, podendo te ajudar a escolher qual é a ideal para você.

Cafeteira elétrica

Esse é um modelo muito mais usado, especialmente por ter um preço bem mais acessível em relação aos outros modelos. Com o surgimento dessas cafeteiras, criou-se uma nova maneira de tomar café. O modelo ainda entrega uma maneira bem prática de tomar café e se souber escolher uma boa marca vai ter a oportunidade de experimentar bons cafés e de qualidade.

Você só precisa colocar o pó em um compartimento separado da água e pronto, espere a máquina fazer o restante por você.

Cafeteira italiana

A cafeteira italiana, esse modelo faz o gosto dos consumidores por ter um modelo nem retrô, além disso, ela pode ser tanto manual, quanto elétrica. Ela funciona da seguinte forma, basta colocar a água na base da cafeteira e o pó de café em um outro compartimento e não há necessidade de filtro para isso. Feito isso, só precisa aguardar o café passar e se deliciar com um café sem saboroso.

Cafeteira francesa

Esse modelo não é elétrico, ou seja, se trata de uma cafeteira completamente manual, ela funciona somente com a utilização de uma prensa e um filtro no qual faz a preservação do óleo do café, esse processo faz com que tenha muito mais preservação do sabor e aroma da bebida.

O funcionamento da cafeteira francesa, nada mais é que colocar a água no jarro e misturar o café, deixe em descanso por pelo menos 4 minutos, depois disso é só puxar o pistão e deixar que ele seja totalmente coado.

Cafeteira de café expresso

O modelo de café expresso tem um grande número de apreciadores, especialmente pela moderna máquina e também por ser elétrica. Essa é a máquina ideal para aquelas que gostam mais de tomar café mais intenso e com sabor mais concentrado.

A única diferença é que você pode preparar somente café com porções individuais, porém em sua grande maioria são bem práticas e fáceis de mexer.

Cafeteira de cápsulas

Com certeza a cafeteira em cápsulas é a sensação do momento, com certeza é o sonho de consumo de muitas pessoas.

Essa cafeteria tem a facilidade de ter as porções de café medidas e o pó é colocado em cada xícara separadamente.

Cafeteira globinho

Bem parecido com um equipamento de laboratório, essa cafeteira conta com design bem moderno e diferente, a globinho é mais um modelo que não precisa de energia elétrica para funcionar, a bebida sai em uma ótima temperatura, por conta da chama que fica na parte de baixo da cafeteira.