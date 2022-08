Quais tipos de elíptico existem atualmente? Conheça os modelos

Fazer exercícios é a melhor forma de manter o corpo saudável, saúde em ordem e conseguir o corpo que sempre sonhou. Muitos especialistas sugerem que o indivíduo faça pelo menos 30 minutos de exercício físico diário. Seja ele uma caminhada, corrida, musculação e até mesmo treinos de alta intensidade como Crossfit e artes marciais.

Se preocupar em fazer exercício físico é uma tendência que está crescendo a cada dia. Felizmente os brasileiros estão buscando cada vez mais deixar o corpo mais saudável. Assim, conseguir ser mais saudável.

Uma maneira de deixar o corpo em dia, ficar mais saudável e ainda fazer um exercício fácil de fazer e além de tudo prazeroso é praticar em um aparelho elíptico.

O que é Elíptico

O Elíptico é uma máquina de exercícios que simulam caminhadas, corridas, ciclismo e subidas de escadas sem sobrecarregar as articulações e reduzir as lesões por impacto. Por esse motivo, algumas pessoas com lesões moderadas podem usar este equipamento para exercícios.

Assim, você pode realizar diversos minutos de exercício e ter mais benefícios que a caminhada comum. Assim, podemos afirmar que o elíptico possui diversas vantagens sobre a caminha e outros tipos de atividades físicas.

Entretanto, no mercado existem diversos tipos de aparelhos disponíveis. Desta forma, para determinar quais aparelhos você deve escolher para poder praticá-lo iremos mostrar alguns detalhes dos aparelhos mais conhecidos e disponíveis no mercado. Acompanhe.

Qual é melhor, elíptico ou esteira?

Se você busca conforto articular, o elíptico tem vantagem sobre a esteira, afinal tem menos impacto nas articulações, menos contraindicações e exercita tanto a parte superior quanto a inferior do corpo. Também é ótimo para quem está acima do peso ou tem problemas nas articulações.

No entanto, lembre-se de que aparelho elíptico e esteiras produzem estimulação semelhante em termos de gasto calórico e condicionamento corporal. Afinal, em ambos os aparelhos, a intensidade pode ser variada de acordo com sua capacidade física e cardiorrespiratória, permitindo aumentos graduais nos treinos.

Tipos de Elípticos disponíveis

Os modelos mais procurados de hoje vêm de marcas como Podium Fit, Polimet, Schwinn e Kikos. Por isso, trouxemos algumas características de cada um disponíveis mais conhecidas no comércio brasileiro.

Aqui estão aparelhos mais conhecidos do mercado nacional:

Elíptico e Bicicleta Ergométrica Podium Fit

Elíptico Magnético Polimet Unissex

Podium Fit Elíptico Orbitrek

Elíptico 4004, kikos

Schwinn Máquina elíptica 430

Elíptico Transport Podium Fit Magnético

Os modelos parecem semelhantes, mas a maioria tem características únicas. Alguns têm maior variedade na intensidade da carga e nos horários de atividades.

Como escolher o melhor entre eles?

Há alguma controvérsia sobre a colocação das rodas. Existem modelos com rodas dianteiras e modelos com rodas traseiras. No mercado brasileiro, você encontra os modelos de rodas traseiras mais econômicos e compactos. Eles têm passos ligeiramente mais curtos porque o movimento elíptico é proporcional ao tamanho da roda.

Modelos um pouco maiores têm rodas na frente para maior amplitude de movimento. Se optar por um modelo mais econômico, é importante que proporcione um ritmo confortável e sem solavancos.

Em um modelo com rodas na frente, os membros inferiores funcionam de forma isolada, e é possível observar o usuário como se estivesse andando sem se mexer, apenas movimentando as pernas. Na opção com rodas na parte de trás, o movimento vertical do usuário é visível como se estivesse subindo e descendo, o que cria pequenos (ou grandes, dependendo do modelo) movimentos na descida.

Se você experimentar os dois, provavelmente sentirá uma diferença semelhante a um ao outro, desta forma quando for optar por comprar um modelo específico dê preferência ao que mais se adapta ao seu estilo de execução..

O ponto mais importante é o tamanho da passada. Quanto maior a passada, maior a sensação natural de caminhar e, portanto, maior o conforto, especialmente para os mais altos.

Um elíptico mais compacto também pode ter uma passada muito confortável, mas é importante que o equipamento tenha muita massa, resistência e não cause solavancos durante o exercício. Para isso, procure modelos de marcas conhecidas e com boas recomendações.

Se você está procurando um aparelho compacto com um tamanho pequeno, considere o custo-benefício, geralmente um aparelho um pouco maior é infinitamente melhor, o que pode afetar a motivação para o seu treino. Esta dica também se aplica a esteiras e outros equipamentos.

Cuidado com a economia caso não precise, você está escolhendo equipamentos para melhorar sua saúde. Outro detalhe relevante é o tipo de controle de resistência, que pode ser manual ou elétrico.

Neste último, você pode aumentar ou diminuir a intensidade do seu treino por meio de um painel, que geralmente possui programas. Desta forma, busque conhecimento e ajuda de especialista para comprar o que mais se adapta ao seu biotipo, traga melhores resultados, seja confortável ao usar e acima de tudo que traga prazer em executar o exercício.