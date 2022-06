Qual é a idade ideal para começar a usar óculos de sol?

Que as crianças ficam um charme de óculos de sol, isso nós já sabemos, mas você já se perguntou com qual idade é recomendado que a criança comece a usar óculos de sol?

Se você tem filhos ou simplesmente tem a curiosidade de saber e frequentemente tem essa dúvida, vamos te orientar sobre prosseguir com esse assunto e deixar seu filho muito mais protegido.

Pois, saiba que os óculos de sol em crianças não são somente para deixá-las mais lindinhas, mas eles protegem realmente as crianças das radiações solares assim como nós.

A grande maioria dos pais está mais que certo que óculos para crianças é algo desnecessário. Porém, a falta de proteção na visão infantil pode acarretar problemas sérios no globo ocular.

Quanto mais nova a criança é, mais vulnerável ela fica quando seu olho é exposto à radiação UVA, UVB e UVC. Dentro do nosso olho temos o cristalino, que funciona como uma lente transparente, é por meio dela que conseguimos ter o foco da nossa visão e enxergar melhor.

Já nas crianças o cristalino é muito transparente, fazendo com que as crianças fiquem bem mais expostas a essa radiação e com muito mais sensibilidade também.

Em crianças com menos de 10 anos a luz solar consegue ultrapassar e ir diretamente para a retina 75%. Isso pode levar a criança a ter queimaduras e doenças oculares.

Agora imagina no verão onde as crianças fazem a maioria das suas brincadeiras expostas ao sol, como ir à praia, frequentar clubes com piscinas, ir a praças, entre outras coisas.

Faça o investimento na proteção ocular do seu filho

Se você ainda não está convencido de que óculos solares são essenciais para seu filho. Veja abaixo uma lista dos motivos para você incluir esse item nos acessórios do seu pequeno.

A criança exposta por vinte minutos no sol, equivale a uma hora de celular, televisão ou computadores;

Ficar exposto frequentemente ao sol pode destruir gradualmente a retina e o cristalino;

Radiação solar danifica os fotorreceptores;

Usar óculos de sol diminui a tensão muscular nos olhos e chances de apresentar alergias.

Qual idade é recomendado para usar óculos?

Quanto antes você começar a proteger a criança da radiação UV, melhor para a saúde dos olhos dela. Os médicos oftalmologistas recomendam começar a acostumar a criança a usar óculos solares a partir do primeiro ano de vida.

Como nessa idade as crianças enxergam tudo como se fosse um brinquedo, você deve optar por modelos feitos de policarbonato. E já entre os 3 e 4 anos a criança vai começar a usar corretamente o óculos solar e vai começar a ver o item como uma necessidade para proteger seus olhos.

Atualmente grande parte dos fabricantes de solares já tem disponível um vasto catálogo para diferentes faixa etárias, assim como os óculos de sol feminino também existem várias opções para as crianças, de:

1 a 3 anos;

3 a 7 anos;

7 a 12 anos.

Por isso, você não terá problemas para encontrar modelos para sua filha ou filho.

Como escolher o óculos correto para criança?

Para que seu filho esteja protegido da maneira certa, primeiramente você precisa encontrar uma boa ótica e de confiança para realizar a compra. Na hora da compra você precisa ser responsável por isso listamos abaixo alguns fatores que você deve levar em consideração.

Tipo de material

Por se tratar de item para criança o óculos deve ser um material de boa qualidade que seja durável e também hipoalergênico. O plástico é o melhor material para a fabricação de óculos para crianças.

Armação

Você precisa levar em conta o conforto do seu filho, por muitas vezes o óculos é super lindo, porém não são confortáveis. Você deve optar pelas armações leves que não apertem o bebê. Dê preferência para as plaquetas mais moles e que são fixas na base do nariz.

Lentes com proteção UV

Os óculos ideal para as crianças são aqueles que preferencialmente tem as lentes acinzentadas, esverdeadas ou amarronzadas.

Lembrando que a qualidade de proteção do solar não depende de quão escuro ele é, mas sim pela qualidade do seu revestimento.

A melhor opção é o UV400, o quer dizer que o óculos tem proteção 100% da radiação ultravioleta.

Beleza

É muito importante considerar os fatores de proteção do óculos de sol. Porém, você precisa escolher um óculos para a criança que tenha uma aparência legal e que ela se interesse em usar aquele item. Pois, se o óculos não tiver do gosto do seu filho muito provavelmente ele não vai querer usar.

Então você pode optar em pegar rosa para sua filha com algum personagem que ela gosta e azul para seu filho, e se tiver algum personagem que ele também goste melhor ainda, pois ele vai querer sempre usar o óculos, isso faz com que ele fique protegido.

Devemos ressaltar que a medida que ele for crescendo você precisa seguir o crescimento dele e comprar óculos novos, pois eles vão ficando bem pequenos e apertados.