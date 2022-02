Qual é a quantidade ideal de ração para o cachorro?

Não é porque o cachorro da sua vizinha come uma determinada quantidade de ração que o seu melhor amigo precisa seguir a mesma rotina alimentar.

Para os animais saudáveis, a quantidade de ração varia conforme o peso, porte e idade do bicho. Por isso, antes de adquirir uma ração, recomendamos seguir as orientações de cada faixa etária.

A alimentação de um filhote ativo é bastante diferente da de um cachorro idoso, uma vez que ele tem o hábito de ficar mais tempo deitado.

Diante desse cenário, é essencial oferecer a quantidade correta de ração, independente do tamanho, seja filhote, adulto ou idoso. O alimento precisa estar relacionado com a idade do seu melhor amigo.

Na hora de comprar a ração, leia as orientações presentes na embalagem. Geralmente, elas mostram como fazer o cálculo da quantidade, de acordo com o peso de cada animal.

Porém, nunca é demais lembrar o quanto é importante conversar com um veterinário, principalmente com quem tem experiência em nutrição. Assim, você ficará mais seguro com a sua escolha.

Depois de um check-up, o médico poderá descobrir algumas necessidades do animal, garantindo uma saúde interna mais saudável, além de trazer mais qualidade para a pelagem do pet.

Então, não deixe de agendar uma consulta para conhecer melhor a saúde do pet e para entender com mais clareza qual é a quantidade ideal de ração para o animal.

O que ocorre quando o cachorro muda a alimentação?

Provavelmente, você já ouviu falar que um certo animal tem preferência pela ração standard. Então, quando ela é modificada para a versão premium ou super premium, o cachorro tem o hábito de comer menos.

Em um primeiro momento, é possível concluir que o animal prefere o gosto de uma determinada ração do que da outra. No entanto, essa mudança de hábito ocorre em virtude da “digestibilidade”. Trata-se do potencial de absorção dos nutrientes pelo organismo do animal.

Na prática isso quer dizer que, quanto maior é a digestibilidade de uma ração, menos quantidade será necessária para que os animais se sintam saciados. Como consequência, eles sofrem menos com as fezes.

Quanto um cachorro deve comer por dia?

O mais indicado é que o animal se alimente com duas porções diárias, impedindo que o cão não fique por muito tempo sem se alimentar. Dessa forma, ele não sofrerá com quadros de hipoglicemia.

Já para os filhotes, o período entre uma refeição e outra é mais curto: quase três vezes diárias.

A hipoglicemia é uma baixa na taxa de glicose no sangue. Ela ocorre com mais frequência em filhotes, quando eles não têm uma alimentação correta ou a ração é de baixa qualidade ou, em situações mais graves, por doenças hepáticas.

Filhotes com dois meses de idade: indicado se alimentar quatro vezes diariamente;

A partir dos quatro meses: três vezes diárias;

Depois dos oito meses: duas vezes diárias ou conforme a orientação do veterinário.

Dessa forma, o especialista é o profissional mais indicado para mostrar quantas gramas de ração um animal deve se alimentar diariamente, de acordo com as características do bicho. Com base nessas informações, é mais fácil construir uma divisão dessa quantidade conforme as refeições diárias do animal.

É importante ainda ter atenção com outros cuidados com o Pet, como questões relacionadas à higiene. Por isso, acompanhe as últimas notícias do mercado em páginas especializadas no assunto, como o blog Petvi. Assim, você poderá ter uma vida mais saudável junto com o seu melhor amigo.

Após descobrir qual é a quantidade de ração mais indicada para o seu cachorro,