QUANDO A LIBERDADE SE PERDE

Hmcb Bandara

Este incidente ocorreu no santuário de Kombaru em Karnataka, na Índia.

O leopardo perseguia o cachorro, o cachorro entrou no banheiro por uma janela, o banheiro estava trancado do lado de fora.

O leopardo entrou atrás do cachorro e ambos ficaram presos no banheiro; quando o cachorro viu o leopardo, ele entrou em pânico e se sentou em silêncio em um canto.

Ele nem sequer ousou latir.

Embora o leopardo estivesse com fome e perseguindo o cachorro, ele não o comeu.

Ele poderia ter jantado saltando sobre o cachorro, mas os dois animais permaneceram juntos em cantos diferentes por quase doze horas. Durante essas doze horas, o leopardo também ficou calmo.

O departamento florestal concentrou-se no leopardo e o capturou com um dardo tranquilizante.

Agora, a questão é, por que o leopardo faminto não atacou o cachorro, embora fosse facilmente possível?

Os pesquisadores de vida selvagem responderam a essa pergunta: segundo eles, os animais selvagens são muito sensíveis à sua liberdade.

Assim que percebem que sua liberdade foi tirada, podem sentir uma dor profunda, a ponto de esquecerem a fome.

Sua motivação natural para se alimentar começa a diminuir.

Liberdade e felicidade estão conectadas. Liberdade de pensar, agir e viver como desejamos.