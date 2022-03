Quando devo optar por um refinaciamento imobiliário?

Muitos buscam pelo financiamento de imóvel, porém vários nunca ouviram falar sobre como funciona o refinanciamento imobiliário e quando essa modalidade de crédito pode ser aplicada da melhor forma. O investimento imobiliário é um setor da economia que nunca para de crescer, seja para quem compra, vende ou aluga, existe uma opção esperando por todos os tipos de pessoas que pensam em investir tempo e dinheiro em imóveis de qualidade.

Quem faz o refinanciamento imobiliário pode ter várias vantagens em cima desse investimento, por isso saber fazer ele da forma correta e quando aplicar esse crédito é muito importante. Não apenas pessoas jurídicas, mas também empresas como a Vicoa Brasil são vistas investindo nesse tipo de crédito cada vez mais. Afinal, o valor de crédito liberado pode ser superior a 60% em vários casos de pessoas que fazem o refinanciamento.

Caso uma pessoa esteja buscando iniciar seus investimentos no setor imobiliário, é uma boa opção entender do que se trata o refinanciamento, se ele vale a pena, quais suas vantagens principais e quando esse modelo de crédito deve ser aplicado. Para compreender mais sobre o assunto, é preciso primeiro entender o que é o refinanciamento imobiliário.

O que é o refinanciamento de imóvel?

Podemos dizer que o refinanciamento de imóvel é um modelo ou categoria de crédito onde o próprio imóvel é colocado como a garantia do pagamento das parcelas do empréstimo. Esse tipo de crédito pode também ser chamado de empréstimo com garantia de imóvel e é uma forma de permitir que pessoas de todas as classes possam realizar seus projetos e sonhos imobiliários, visando oferecer uma forma de investimento que torne a casa do cliente em um bem que pode ter como opção quitá-lo caso ele não honre sua dívida com o banco ou financeira que ofereceu o empréstimo.

Ou seja, o banco ou financeira fornecedor do empréstimo oferece uma chance de pessoas de todas as classes evitarem maiores prejuízos, porém possuem a condição que, caso as taxas não sejam pagas, o banco tem como direito ter o imóvel de volta e quitá-lo para pagar as taxas.

Uma das maiores vantagens é que, por conta de suas condições, os juros dessa modalidade de crédito são muito menores que outros tipos. O processo é muito tranquilo e as condições facilitadas de pagamento são uma ótima solução para quem quer comprar um imóvel, mas não tem dinheiro guardado para fazer um pagamento à vista.

Vantagens em apostar no refinanciamento imobiliário

Como previamente mencionado, o refinanciamento imobiliário permite menor taxa de juros acomulada por conta de suas condições e é uma forma de permitir que pessoas possam construir seu próprio matrimônio e fugir do aluguel, mesmo sem muito dinheiro em seu bolso.

Uma enorme vantagem além disso é poder personalizar o espaço como bem entender, já que um imóvel com refinanciamento é considerado propriedade do cliente, mesmo estando com um empréstimo do banco presente. Imóveis alugados dependem da aprovação do proprietário para qualquer mudança que deseje ser feita.

Outro fator a ser considerado como vantagem é a facilidade em termos de obtenção de um novo patrimônio, já que para muitos obter uma casa comprada e não financiada pode ser algo distante de sua realidade. Portanto, um refinanciamento torna essa oportunidade em um sonho real para muitas famílias.

Outro ponto a se considerar é que o refinanciamento pode ter como taxa de entrada inicial pode ser o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Isso é válido apenas para a primeira taxa do imóvel. Devemos notar que as taxas são muito menores que os pagamentos de um aluguel.

Quando fazer um refinanciamento?

Decidir quando apostar em um refinanciamento pode ser crucial em alguns casos, já que é preciso considerar se as taxas podem ser pagas corretamente no prazo determinado pelo banco ou financeira. Isso é importante em casos de refinanciamento, já que ao não comprir com as datas estipuladas, o imóvel pode acabar sendo leiloado para que as taxas sejam pagas utilizando o lucro obtido através da venda o imóvel.

Ou seja, o refinanciamento sem planejamento pode ser uma grande dor de cabeça no futuro para quem obteve o imóvel dos sonhos, porém perdeu ele por não poder pagar as taxas em dia. Antes de tudo, uma pessoa deve se organizar e saber quais serão as taxas e os juros do refinanciamento, analisando os ganhos monetários que possui mensalmente e se esses podem pagar as taxas nas datas combinadas.

Os prazos de pagamento nessa modalidade são de até 30 anos, portanto é preciso entender que há um compromisso por um longo tempo. Porém, todos que desejam obter um imóvel de forma mais fácil, com menores juros e taxas que não contenham preços exorbitantes podem certamente apostar no refinanciamento imobiliário para obter um imóvel dos sonhos.