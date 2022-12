QUANDO FALHA OS LEGISLADORES O POVO PEDE SOCORRO

O PODER SUPREMO DO POVO EM ANDAMENTO

Por Devair G. Oliveira

O PODER SUPREMO DO POVO, é exercido pelas mais poderosas armas existentes no Brasil, que é operada pelas Forças Armadas, mão amiga do povo.

Muitas autoridades já dizem que estamos em movimento sem volta, sabemos das operações realizadas em comunidades do Rio e São Paulo, dos milhões de patriotas que vem se manifestando há mais de 4 anos, que sem dúvida são as maiores do mundo, já confirmadas por especialistas do mundo inteiro, foram 4 anos de intensa movimentação da imprensa, da justiça maior e do legislativo brasileiro, principalmente do senado que não cumpriu seu papel constitucional, lógico que tem deputados e senadores honrados, mas diante da maioria nada puderam fazer, é bom que cada brasileiro tem em mente todos os acontecimentos para depois não falarem que as Forças Armadas deram um golpe.

Os militares, mais do que possamos imaginar, durante todo esse tempo permaneceram em silencio, mas sabendo e anotando tudo, não serei repetitivo aqui escrevendo o óbvio que a maioria do povo brasileiro sabe, das audiências públicas realizadas pela Comissão de Transparência e Fiscalização e Controle do Senado, que realizou audiência pública para debater o ativismo judicial e o princípio da separação dos Poderes. Entre os juristas que participaram estão: Ives Gandra Martins, Djalma Pinto, Wildemar Felix e o ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo Ivan Sartori. O autor do pedido, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que debater o tema foi esclarecedor. Vale a pena dar uma olhada nesta última audiência em que vários discursos emocionaram a todos, vale dizer que Senado convidou Barroso e Alexandre de Moraes do STF para Audiência Pública sobre ativismo judicial, foram convidados mais de uma vez e em nenhuma compareceram.

Baseado em tudo que fora dito na audiência e quem poderia fazer algo não o fez e agora será feito pela mão amiga do povo, hora desencadeado no país e acredito que será muito pior do que 1964, pois agora o povo não tem a seu lado a grande imprensa que foi irresponsável e está sendo por não divulgar o que acontece no país, e quando dá a notícia inverte os papeis desinformando o povo em que ainda liga a Tv, ou acessa pela internet estes inimigos da democracia, que em nome da democracia pratica as maiores barbaridades contra aqueles que querem e pratica a verdadeira democracia.

E como o aparelhamento foi imenso podemos ter um período bem longo para restabelecer a ordem, devidos as reações outras medidas poderão ser tomadas, até mesmo dando ao STM o poder para julgar os ministros do STF e demais juízes da justiça, podendo até cair as duas casas legislativas, a não ser que haja uma tomada de posição firme do Senado, coisa que acho difícil de acontecer agora na prorrogação do segundo tempo.

O Brasil tem o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo dados da União Interparlamentar, organização internacional que estuda os legislativos de diferentes países. Cada um dos 513 deputados brasileiros e dos 81 senadores custa mais de US$ 7 milhões por ano – seis vezes mais que um parlamentar francês, por exemplo.

O Judiciário brasileiro é o mais caro do mundo – A economista Marina Helena defende a reforma administrativa e questiona a qualidade da Justiça no país.

PRATICAMENTE JÁ ESTÁ EM ANDAMENTO NO PAÍS UMA GLO

O instrumento militar responsável pela defesa do Brasil é constituído pelas Forças Armadas, compostas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira.

Instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas sob a égide da hierarquia e da disciplina, as Forças Armadas atuam sob a autoridade suprema do Presidente da República – seu comandante-em-chefe.

São funções das instituições militares: assegurar a integridade do território nacional; defender os interesses e os recursos naturais, industriais e tecnológicos brasileiros; proteger os cidadãos e os bens do país; garantir a soberania da nação.

Também é missão das Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais constituídos e, por iniciativa destes, atuar na garantia da lei e da ordem para, em espaço e tempo delimitados, preservar o exercício da soberania do Estado e a indissolubilidade da Federação.

As Forças Armadas atuam sob a direção superior do Ministério da Defesa (MD), que tem a incumbência de orientar, supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas por essas instituições.

Em ações conjuntas, atuam sob a coordenação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), órgão responsável pelo assessoramento do ministro da Defesa em operações e exercícios militares conjuntos e na atuação de forças nacionais em operações de paz.

Cabe ao EMCFA coordenar programas de interoperabilidade entre as Forças Singulares, a fim de otimizar os meios militares na defesa do país, na segurança de fronteiras e em operações humanitárias e de resgate.

Cada um dos três Comandos Militares desempenha funções específicas na defesa da integridade territorial e dos interesses da nação.

