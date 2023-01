Querem soltar presas em regime semiaberto para acomodar manifestante

Pedido de defensorias públicas solicita ação para não haver ‘sobrecarga’ do sistema prisional do Distrito Federal

Para acomodar cerca de 400 manifestantes manifestas, em virtude dos protestos na Praça dos Três Poderes , no domingo 8, as defensorias públicas do Distrito Federal (DF) e da União pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que mulheres cumprindo pena em regime semiaberto sejam liberadas para dormirem em casa.

De acordo com Ronan Figueiredo, coordenador do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 120 presas no semiaberto passariam a ser monitoradas eletronicamente, para não desviarem do caminho de casa, informou o site Metrópoles, na quarta-feira 11.

Manifestantes presos

Na noite de ontem, a Polícia Federal (PF) finalizou os depoimentos dos manifestantes que estavam na frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Das 1,8 mil pessoas detidas por supostamente participarem dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, mil foram encaminhadas ao complexo penitenciário da Papuda. Outras 684 pessoas, a maioria mulheres, crianças e idosos, foram liberadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Os homens estão sendo encaminhados para o Centro de Detenção Provisória 2, e as mulheres para a Penitenciária Feminina do DF, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do DF.