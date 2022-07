Raphael Bruno de Itatiaia (RJ) é destaque nas rádios internacionais

Desde 2021, o artista do bairro mais nobre de Itatiaia (RJ), Raphael Bruno vem sendo entrevistado pelas rádios internacionais. Ano passado foi mencionado na rádio da Guatemala e da Colômbia. Foi entrevistado pela rádio paraguaia.

Recentemente, foi entrevistado pela rádio Barreirinha web de Portugal, onde foi convidado para estrear o programa “Love Music”.

Só esse ano foi entrevistado pela Rádio Kinsanchata do Peru, União da Bolívia, da Guatemala, Santa Cruz da Bolívia, Ondas Cañaris do Equador e na última segunda-feira (11), pela Rádio Nacional de Salta Argentina. Além de participar de várias rádios nacionais. Em sua maioria em internet.

Raphael é o criador do quadro ‘Minuto do Riso’ exibido no Programa Top Show da TV Alterosa (SBT).

O artista começou na rádio em 2003 no extinto Chacrinha da Rádio Real de Resende (RJ).Além de participar do Programa da Gardênia Pinheiro mostrando sua habilidade humorística e no Blitz do Ramiro, ambos na Rádio Resende.